«Росатом» перешел на импортозамещенную финансовую автоматизированную систему

Проект импортозамещения РЦК реализовывался собственными силами команды «Гринатома» с участием вендора платформы ЗАО «ЦФТ». Периметр подключения охватывает более 250 организаций атомной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

Сотрудники казначейств и финансовых служб предприятий атомной отрасли начали работу в новой импортозамещенной финансовой автоматизированной системе «Расчетный центр Корпорации» (ИС РЦК). Система охватывает более 250 организаций атомной отрасли. Ввод в эксплуатацию импортонезавимой версии ИС РЦК обеспечил бесшовный переход пользователей в новую систему без внесения изменений в интерфейс и функциональность.

Новый продукт базируется на российских сертифицированных решениях от вендоров ЦФТ, PostgresPro и «Ред Софт» и соответствует требованиям по защите информации объекта критической информационной инфраструктуры. Проект импортозамещения РЦК реализовывался собственными силами команды АО «Гринатом» — ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом» — с участием вендора платформы ЗАО «ЦФТ».

Продуктовая команда РЦК центра компетенций по системам автоматизации предприятий (ЦК САП) выполняла задачи по проектированию, разработке, адаптации, настройке и внедрению нового продукта на импортонезависимом технологическом стеке.

«Росатом планомерно продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета в части отраслевых информационных систем. Благодаря слаженной работе проектной команды Гринатома программное обеспечение казначейских процессов стало полностью импортонезависимым для компаний Госкорпорации «Росатом». Пользователи уже оценили обновление системы, отметив прирост производительности. Более того, система отвечает всем ключевым требованиям, которые предъявляются к программным и аппаратным решениям, входящим в ИТ-ландшафт атомной отрасли», — сказал директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

«Командой проекта достигнуты цели в условиях беспрецедентной ответственности за результат. Приобретен важнейший опыт, который будет полезен в будущих проектах импортозамещения. Проект реализовывался собственными силами команды Гринатома при активном участии владельца ИС РЦК», — сказала директор центра компетенций по системам автоматизации предприятий Наталья Дружинина.

«Со стороны Казначейства Госкорпорации «Росатом» выдвигались жесткие требования к новому продукту: стабильность работы системы, производительность (скорость обработки информации) и отсутствие ошибок в функционале. В тесном взаимодействии с проектной группой обеспечено проведение нескольких циклов тестирования системы с нагрузкой, благодаря которым удалось выявить и исправить нестыковки, выйти на плановые уровни функциональности и быть уверенными в отсутствии ошибок при переходе в промышленную эксплуатацию», — сказала директор Казначейства Госкорпорации «Росатом», владелец ИС РЦК Ирина Данилова.

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Отраслевая информационная система «Расчетный центр Корпорации» предназначена для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями организации. Внедрена для решения задач по повышению эффективности казначейской функции, повышению прозрачности и контроля платежного процесса, снижению издержек и повышению общей экономической эффективности.