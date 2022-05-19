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KPBS осуществила поставку средств криптографической защиты «Квазар» для «Гринатома»

KPBS осуществила поставку высокопроизводительных модулей шифрования «Квазар» в интересах компании «Гринатом» – ИТ-интегратора государственной корпорации «Росатом».

Производительные модули шифрования «Квазар» сейчас используются для криптоимитозащиты информации сетей OTN. Такие сети сейчас широко применяются в метрополитене, региональных и дальнемагистральных пакетно-оптических транспортных сетях. «Гринатом» с 2021 г. использует «Квазары» на канале связи между различными ЦОДами метрокластера. Решение предназначено для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, защиты от навязывания ложной информации по отношению к информации, передаваемой в сети OTN.

Система криптографической защиты «Квазар» использует минимальный набор ПО, что позволяет пропускать пакеты данных без задержек. Оборудование, которое входит в комплекс средств криптографической защиты «Квазар», имеет сертификат соответствия ФСБ России. Этот документ подтверждает, что продукт соответствует требованиям к средствам криптографической защиты конфиденциальной информации (в том числе персональных данных), не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

«Выбор в пользу KPBS был обусловлен строгим соответствием предложенного решения требованиям заказчика. В ходе опытной эксплуатации, которая продолжалась в течение 5 месяцев, подтверждена высокая производительность и надёжность модулей «Квазар». Договором предусмотрена расширенная поддержка от вендора, которая обеспечит непрерывность процессов и упростит обслуживание системы», – отметил Алексей Орлов, представитель KPBS.

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«Качество предоставляемых услуг крайне важно для «Гринатома». А оно во многом напрямую зависит от используемого оборудования. Система криптографической защиты «Квазар» уже доказала свою эффективность, надежность и безопасность. К тому же она полностью соответствует нашим требованиям», – отметил Владислав Шугаров, начальник отдела сетевых инфраструктур «Гринатома».

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