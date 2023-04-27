Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

Российское ПО впервые обогнало зарубежный софт на госзакупках

На долю российского ПО в 2022 г. впервые пришлось более половины объема госзакупок в денежном выражении. На отечественный софт госструктур потратили 102,46 млрд руб. против 52,51 млрд руб., которые пришлись на иностранные решения.

Российское ПО в тренде

Объем госзакупок российского программного обеспечения (ПО) в денежном эквиваленте в 2022 г. впервые превысил количество приобретенного иностранного софта за тот же период. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха.

В «Ведомостях» уточнили, что в 2022 г. объем закупок российского софта для госструктур в деньгах составил 102,46 млрд руб. (54,2%) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на иностранное ПО (27,8%). В отдельную категорию в ЦКИТ выделили «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Таким образом на долю российского ПО впервые пришлось более половины объема закупок в денежном выражении.

Отмечается, что число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок софта в стране, а доля закупок иностранных решений — 7,34%.

Опыт минувших лет

По данным издания, в 2021 г. иностранное ПО все еще опережало по объему закупок отечественный софт. Тогда соотношение затрат составляло 59,6 млрд. руб. на российское ПО (34,5%) против 71,2 млрд. руб. (41,2%) на зарубежное. До 2020 г. сумма госзакупок российского софта ни разу не превышала сумму, которую потратили на зарубежные аналоги.

zakup_700.jpg
Фото: StockSnap с сайта Pixabay
Российский софт впервые стал популярнее зарубежного на госзакупках

Из презентации ЦКИТа следует, что всего в 2022 г. на софт для госструктур, без учета закупок у единственного поставщика, было потрачено порядка 189 млрд руб. Закупки у единственных поставщиков добавят к этим значениям не менее 100 млрд руб., поэтому можно оперировать примерно 300 млрд руб. закупок за 2022 г., уточнил Илья Массух. Основной объем закупок ПО пришелся на госкомпании и составил порядка 141 млрд. руб., еще около 44 млрд руб. потратили на софт для федеральных и региональных органов власти и порядка 2,7 млрд руб. заплатили за ПО для муниципалитетов.

Как и какой софт считали

Массух также отметил, что к российскому ПО относят решения, который присутствует в реестре отечественного софта. По оценкам ЦКИТ, расходы на отечественное ПО в 2022 г. выросли более чем на 70%, а закупки зарубежных решений сократились более чем на 25%.

«Всего закупок в прошлом году, которые мы “отпарсили”, 35 тыс. Это закупки, которые превышают 200 тыс. руб.», — уточнил директор ЦКИТа Илья Массух.

ЦКИТ использует собственную автоматизированную систему мониторинга, которая анализирует закупки по федеральным законам 223-ФЗ и 44-ФЗ. Источники системы включают единую информационную систему (ЕИС) в сфере госзакупок, а также около 10 различных баз, включая «РТС-тендер», «Сбербанк – автоматизированная система торгов» и др.

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу
ПО

Из презентации организации также следует, что закупки у единственных поставщиков, которые не отражены в ЕИС, «но составляют от 50 до 70% закупок» в мониторинг не включены. «Но мы мониторим практически все госкомпании по части “Цифровой трансформации”, и в 2022 г. закупок у единственного поставщика, в которых был бы иностранный софт, в массовом порядке не было», — уточнил Массух.

Директор ЦКИТа также рассказал, что активнее всего ипортозамещали ERP-системы, средства автоматизированного проектирования (CAD), а также средства защиты каналов передачи данных. Самый меньший интерес в процессе замещения представляли средства облачных вычислений, средства автоматизированного управления техникой, а также средства управления отношениями с клиентами (CRM). Массух добавил, что в тех классах, где в основном в 2022 г. закупался иностранный софт, основными поставщиками были VMware, Huawei, IBM и Dell.

Мотивация властей

Ранее сообщалось, что Правительство планирует обязать ритейлеров устанавливать на иностранные ноутбуки российские ОС. Подготовкой новых требований занимается Минцифры. По всей видимости, российские ОС будут устанавливаться в качестве дополнения к тем, что стоят на ПК с завода. Это может привести к их удорожанию, а также к возможному сокращению ассортимента и дефициту зарубежной компьютерной техники.

Также Минцифры недавно добавило в классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новый раздел. В список попало отраслевое прикладное ПО. Кроме того, новыми классами дополнен ряд других разделов, а описание некоторых разделов изменено.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

Еще одной недавней инициативой властей стало предложение обязать производителей смартфонов вшивать российский магазин приложений RuStore глубоко в операционную систему гаджета. Информация об этом содержится в проекте постановления Правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов 7 марта 2023 г.

Согласно документу, RuStore должен быть интегрирован в ОС устройства в той же степени, в которой и магазин приложений производителя смартфона или операционной системы. Это означает, что вендор должен не просто предустановить RuStore на российские устройства, но и дать ему те же системные разрешения, что и другим магазинам приложений.

Николай Шлыков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Windows больше не нужна. Госзаказчики бросились скупать российский Linux

Власти дадут россиянам деньги на покупку отечественного «железа»

На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики

ИТ-компании, завышающие цены, будут наказаны. Им приостановят налоговые льготы и бронь от армии

Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг»

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще