Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС

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Первый мобильный банк для российской ОС

ВТБ первым в России разработал банковское приложение для отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Теперь пользователям устройств на базе «Авроры» доступны все основные банковские услуги ВТБ. Клиенты получили возможность проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП), а также оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков.

В дальнейшем банк планирует внедрять дополнительные функции, такие как оплата по QR-кодам и проведение бесконтактных платежей с помощью технологии NFC.

Что такое «Аврора»

«Аврора» – это единственная отечественная мобильная ОС, включенная в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи.

Как и другие мобильные ОС, «Аврора» позволяет управлять контактами, звонками и сообщениями. Также в состав ОС входят браузер, почтовый клиент, средства просмотра медиа и работы с документами, календарь, заметки, приложение для камеры, галерея, диктофон, часы и таймеры.

ВТБ разработал банковское мобильное приложение для ОС «Аврора»

В «Авроре» реализована функция удаленного рабочего места, с которого можно получить защищенный доступ к корпоративной почте, мессенджерам и информационным системам. Пользователь сможет работать также с системой электронного документооборота в облаке своей организации, применяя квалифицированную электронную подпись. В ОС уже работают или пока что проходят тестирование навигационная система, механизм обработки и распознавания изображений и сервис для удаленного проведения совещаний.

Пользователям устройств на базе «Авроры» доступны все основные банковские услуги ВТБ

ОС имеет сертификаты соответствия ФСБ России АК1/КС1 и АК2/КС2. ФСТЭК России выдала «Авроре» сертификат соответствия требованиям обеспечения безопасности информации к операционным системам типа «А» четвертого класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора центр» также получила сертификат на соответствие ТУ и НДВ4.

«Железо» и ПО

Для «Авроры» разработано множество мобильных приложений, включая офисные пакеты («Мой офис» и «Р7-офис»), антивирусное ПО («Лаборатория Касперского»), мессенджеры (Dialog, «Сибрус», Postlink), навигатор (Navitel), ПО для управления персоналом (Forapp, Ronet, «Амтел-софт»), системы электронного документооборота («Приоритет», «Практика», Company Media), средства поддержки электронной цифровой подписи («Криптопро», «Рутокен»), системы безопасного доступа к корпоративным файловым ресурсам и организации внутренних чат-ботов (Workspad и Workspad Assistant), VPN (Vipnet, «Код безопасности») и другие.

Ряд российских компаний выпускает смартфоны и планшеты, работающие под управлением «Авроры».

История «Авроры»

Защищенная мобильная российская операционная система «Аврора» (до февраля 2019 г. называлась Sailfish Mobile OS RUS) была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, которая была основана в 2011 г. бывшими сотрудниками Nokia после решения Nokia о прекращении работ над открытой ОС Meego. Разработанная ими ОС — это в значительной степени развитие Meego, основанной на Linux. На Всемирном мобильном конгрессе 2017 был представлен первый смартфон под управлением Sailfish Mobile OS RUS, который получил название Inoi R7.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г.

В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обеими организациями принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

В июне 2019 г. CNews писал о том, что Huawei может перевести свои смартфоны на «Аврору» в рамках сотрудничества с Россией. Российскую альтернативу Android предложили Китаю Владимир Путин и тогдашний министр связи Константин Носков. В ноябре 2019 г. было объявлено, что РЖД приступили к использованию «Авроры».

Ожидается, что в ходе всероссийской переписи населения 2020 г. будут применяться планшетные компьютеры на базе «Авроры». Их с октября 2019 г. по поручению Росстата пытается закупить «Ростелеком».