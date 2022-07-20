Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой

Vivo выпустила смартфоны 10 и 10 Pro под дочерним брендом IQOO с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт и 200 Вт соответственно. Это флагманские устройства на топовом процессоре Qualcomm, и старшая модель способна зарядиться с нуля до 100% всего за 10 минут.

Почти мгновенная зарядка

Компания IQOO, дочернее подразделение Vivo, анонсировала смартфоны 10 и 10 Pro, отличительная особенность которых – это поддержка очень быстрой зарядки. Младшей модели досталась поддержка 120 Вт, старшей – сразу 200 Вт. Комплектный блок питания может зарядить 10 Pro всего за 10 минут с нуля до 100%.

По характеристикам оба смартфона можно отнести к сегменту флагманских за счет процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, одного из самых производительных мобильных CPU в мире. Между собой с точки зрения дизайна мобильники отличаются в первую очередь компоновкой основного блока камер, плюс им полагаются разные оттенки корпуса. В остальном их внешность идентична.

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«Под капотом» скрываются намного более значимые различия, напрямую влияющие на цену. Младший смартфон IQOO 10 стоит 3699 юаней (30,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 июля 2022 г.) за комплектацию 8/128 ГБ памяти и 3999 юаней (32,6 тыс. руб.) за 8/256 ГБ. Также есть версии 12/256 ГБ и 12/512 ГБ за 4299 юаней (35,1 тыс. руб.) и 4699 юаней (38,3 тыс. руб.) соответственно.

Топовый IQOO 10 Pro предложен в трех модификациях – 8/256 ГБ (4999 юаней, 40,8 тыс. руб.), 12/256 ГБ (5499 юаней, 44,9 тыс. руб.) и 12/512 ГБ (5999 юаней, 49 тыс. руб.).

Память, экран, процессор

Основа обеих новинок IQOO, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, это четырехнанометровое решение сразу с тремя кластерами ядер. В первом находится одно производительное ядро Cortex-X2 с частотой до 3,2 ГГц, во втором – три Cortex-A710 до (2,5 ГГц), в третьем – четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510 (до 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает интегрированный GPU Adreno 730.

В IQOO 10 и 10 Pro в качестве встроенного накопителя используется быстрая флеш-память UFS 3.1. Оперативная память во всех модификациях представлена модулем LPDDR5.

Отличить IQOO 10 от 10 Pro не так уж просто

Также может показаться, что у смартфонов одинаковый экран. Диагональ в обоих случаях 6,78 дюйма, соотношение сторон 20:9, яркость 1500 нит в пике, частота обновления 120 Гц, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 плюс матрица AMOLED и поддержка HDR10+. Разница между панелями в разрешении – в IQOO 10 оно составляет 2400х1080 (Full HD+), а в 10 Pro – 3200х1440 точек (Quad HD+).

Фотокамеры

Фронтальную камеру новые смартфоны IQOO получили одинаковую. Это модуль Samsung S5K3P9SP на 16 МП, вписанный непосредственно в экран и размещенный в крошечном круглом отверстии.

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Основные сенсоры тыльных камер 10 и 10 Pro тоже идентичные – это Samsung GN5 размерами 1/1.57 дюйма с оптической стабилизацией изображения и разрешением 50 МП.

На камеры в своих смартфонах IQOO не поскупилась

Рядом с Samsung GN5 у IQOO 10 находятся широкоугольный модуль (13 МП, угол обзора 120 градусов) и портретная камера (12 МП, Sony IMX663, двухкратный оптический зум). У IQOO 10 Pro широкоугольная камера имеет разрешение 50 МП (Samsung JN1, 150 градусов) а портретник заменен на телеобъектив (14,6 МП, Samsung S5K3P9SX, трехкратный оптический зум, цифровой зум 40х, оптическая стабилизация).

Дополнительные характеристики

IQOO 10 и IQOO 10 Pro работают от аккумулятора 4700 мАч с зарядкой по USB-C. Первый смартфон поддерживает зарядку 120 Вт, второй – 200 Вт. Плюс у второго смартфона есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная (его можно использовать в качества внешнего аккумулятора) на 10 Вт.

Премьерный ролик новых смартфонов IQOO

Внутри смартфонов есть модули Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. В наличии ИК-порт, два слота под SIM-карты, NFC для бесконтактной оплаты сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.