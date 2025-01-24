В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе искусственного интеллекта. Обновленная линейка, выполненная в запоминающемся дизайне, также отличается ультратонким дизайном корпуса и поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо 100 Вт. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» начинается от 39,9 тыс. руб. (до 10 февраля скидки до семи тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Предзаказ на Huawei nova 13 в «М.Видео-Эльдорадо» стал очень успешным. По сравнению с предыдущим поколением устройства – серией Huawei nova 12 – спрос увеличился в 3,5 раза в количественном выражении. Huawei nova 13 предзаказали 65% всех покупателей серии, а Huawei nova 13 Pro – 35%. На зеленый и белый цвет пришлось 60% от общих продаж nova 13/13 Pro.

Также стоит отметить интерес покупателей к nova 13/13Pro не только в столице, но и в регионах. Лидирующая позиция в федеральных округах принадлежит Сибири, которая в общих продажах заняла 17%, практически догнав по продажам Москву, занимающую 20%.

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13

Серия Huawei nova 13 представлена в дымчатом зеленом, белом и черном цветах и отличается уникальной геометричной текстурой корпуса с сочетанием вертикальных и горизонтальных полос. Оттенок узора меняется в зависимости от угла обзора, создавая динамичный визуальный эффект. Благодаря пескоструйной обработке задняя панель Huawei nova 13 обладает приятной на ощупь гладкой поверхностью, которую удобно держать в руке.

В смартфонах серии Huawei nova 13 впервые представлена функция выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе искусственного интеллекта. Эта функция автоматически анализирует серию снимков, чтобы найти наиболее удачный кадр каждого человека и улучшить изображение, придавая ему естественный вид. А благодаря использованию технологии XD Portrait Engine смартфоны серии Huawei nova 13 могут анализировать костную структуру лица, точно передавать контур и тон кожи.

Система камер Huawei nova 13 включает ультраширокоугольную фронтальную камеру 60 МП для портретов, основной модуль 50 МП с диафрагмой f/1.9 и дополнительный широкоугольный макромодуль 8 МП с диафрагмой f/2.2. Pro-версия оснащена ультраширокоугольной фронтальной камерой 60 МП с технологией точной фокусировки с четырехфазным распознаванием и основной камерой с регулируемой диафрагмой и разрешением 50 МП. Основная камера охватывает широкий диапазон фокусных расстояний, соответствующих широкоугольному объективу и телеобъективу. Она поддерживает интеллектуальное переключение диафрагмы с f/1.4 до f/4.0 и адаптируется к различным условиям освещения.

Устройства обновленной линейки оснащены экраном с естественной цветопередачей и поддержкой HDR с алгоритмом искусственного интеллекта. Эта технология автоматически распознает сцены, передавая одинаково четкие детали на темных и светлых областях изображения с более яркими цветами и визуальными эффектами.

В Huawei nova 13 Pro представлен новый экран с реалистичной цветопередачей и технологией оптимизации изображения (Display Turbo) для плавного и реалистичного отображения контента. Такой экран поддерживает адаптивную частоту обновления LTPO до 120 Гц, что обеспечивает сочетание высокой производительности и энергоэффективности.

С новой функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо 100 Вт смартфоны серии Huawei nova 13 могут зарядиться до 50% всего за 10 минут. В устройствах также используется обновленная архитектура, которая позволяет использовать батарею большой емкости 5000 мАч при сохранении тонкого и легкого корпуса. Благодаря этому устройства обладают длительным временем автономной работы даже в условиях интенсивного использования.

Функции зарядки с использованием искусственного интеллекта позволяют новым смартфонам адаптироваться к привычкам зарядки и режиму использования и точно регулировать температуру батареи с использованием усовершенствованной шкалы с шагом в 0,1°C. Это обеспечивает стабильную мощность и улучшает процесс зарядки.

Новинки доступны в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei nova 13 в конфигурации 12+256 ГБ по промо-цене от 39,9 тыс. руб. (до 10 февраля, скидка семь тыс. руб.); Huawei nova 13 в конфигурации 12+512 ГБ по промо-цене от 44,9 тыс. руб. (до 10 февраля скидка пять тыс. руб.); Huawei nova 13 Pro в конфигурации 12+512 ГБ по промо-цене от 54,9 тыс. руб. (до 10 февраля скидка пять тыс. руб.).