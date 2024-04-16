Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой Honor Falcon, экраном с защитой Honor NanoCrystal Shield, вторым поколением устойчивой к морозу кремний-углеродной батареи, а также флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 с технологиями ИИ на уровне платформы. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Тройная камера Honor Falcon получила основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR размером 1/1,3 дюйма и автоматическую переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0. Honor Magic 6 Pro стал смартфоном с телефотокамерой 180 МП с сенсором 1/1,49 дюйма и диафрагмой f/2.6 повышенной детализации при съемке с оптическим приближением 2,5х, гибридным зумом 5х, а также цифровым увеличением до 100х. Ультраширокоугольная камера 50 МП с обзором 122 градуса обеспечивает высокую детализацию с точной цветопередачей и балансом белого, а также поддерживает автофокусировку для съемки макро с расстояния от 2,5 см.

Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии Honor AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере Honor Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей.

Honor Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Pro оснащен LTPO-экраном 6,8 дюйма с частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит в режиме HDR и полноэкранной яркостью до 1600 нит. Смартфон получил сертификат Dolby Vision, новый полноэкранный режим Always-on-display и устойчивое к ударам и падениям стекло Honor NanoCrystal Shield. Для защиты зрения поддерживаются технологии, включая рекордно высокую ШИМ-частоту 4320 Гц, обновленный «Циркадный ночной экран» с поддержкой искусственного интеллекта и новая функция «Естественный тон», регулирующая цветопередачу в зависимости от окружающего освещения.

Для Honor Magic 6 Pro разработан кремний-углеродный аккумулятор второго поколения с увеличенной до 5600 мАч емкостью и устойчивостью к морозам до -20 градусов. Смартфон также оснащен дискретным чипом управления питанием Honor E1, который обеспечивает лучшую работоспособность батареи на холоде при низком уровне заряда.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивает на 30% повышенную производительность процессорных вычислений и на 25% более мощную графику, а движок Qualcomm AI Engine ускоряет функции на базе искусственного интеллекта до 98%. Honor Magic 6 Pro работает под управлением новой операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android 14 с технологиями ИИ на уровне платформы, включая Magic Portal для основанных на предугадывании намерений пользователя взаимодействий между приложениями.

Honor Magic 6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи доступен для покупки в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 руб. В период с 16 по 30 апреля 2024 г. действует специальное предложение: скидка 20 000 руб. и умные часы Honor Watch 4 в подарок.