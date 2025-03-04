В МТС стартовали продажи нового смартфона Honor Magic 7 Pro

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой. Приобрести смартфон уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа, который длился с 25 февраля по 3 марта 2025 г., Honor Magic 7 Pro на 22% превышают спрос на предыдущую модель Honor Magic 6 Pro. Самым популярным цветом новинки стал лунный серый, на него пришлось 53% предзаказов, на втором месте графитовый черный (37%), далее — лазурный голубой (10%). В топ регионов по количеству предзаказов вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Самара.

Honor Magic 7 Pro представлен в конфигурации 12+512 ГБ. Стоимость новинки в МТС составляет 139 990 руб. В период с 4 по 17 марта 2025 г. все покупатели получат скидку 10 тыс. руб. и умные часы Honor Watch 5 в подарок.

«Пользователи все более активно выбирают устройства с передовыми флагманскими характеристиками, а также обращают внимание на наличие искусственного интеллекта, ставшего незаменимым помощников в повседневном пользовании смартфона. Безусловно, это становится важным шагом в эволюции мобильной электроники, где ИИ играет ключевую роль», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры AI Honor Falcon. Сенсор 200 МП и перископический объектив обеспечивают снимки с оптическим зумом 3х, гибридным 6х и ИИ-суперзум для фотографий в режимах 30-100х. Основной сенсор H9000 с разрешением 50 МП дополнен оптикой с переменной диафрагмой и обеспечивает исключительное качество съемки в любых сценариях. Ультраширокоугольная камера с сенсором 50 МП дополнена автофокусировкой для съемки макро. Благодаря технологиям искусственного интеллекта смартфон получил новые режимы: скоростную серийную съемку высокого качества HD Super Burst, «Сцена» для концертов и музыкальных фестивалей, портретный режим Harcourt и «Улучшение портрета с AI».

Honor Magic 7 Pro оснащен LTPO AMOLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной — до 1600 нит. Экран также получил технологию круговой поляризации, защиту зрения ИИ-дефокус, ШИМ-частоту 4320. Фирменное защитное стекло Honor NanoCrystal Shield обладает повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а прочный экран дополняет влагозащита корпуса по стандартам IP68 и IP69.

В смартфоне установлены процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 512 ГБ скоростной памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти. Кремний-углеродная батарея третьего поколения обладает емкостью 5850 мАч и увеличенным до 10% содержанием кремния. Смартфон также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера.