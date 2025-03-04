В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Honor Magic 7 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor Magic 7 Pro. Стоимость новинки в сети «М.Видео-Эльдорадо» составляет 139 990 руб., в период с 4 по 17 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 тыс. руб. и умные часы Honor Watch 5 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры AI Honor Falcon. Сенсор 200 МП и перископический объектив обеспечивают снимки с оптическим зумом 3х, гибридным 6х и ИИ-суперзум для фотографий в режимах 30-100х. Основной сенсор H9000 с разрешением 50 МП дополнен оптикой с переменной диафрагмой и обеспечивает исключительное качество съемки в любых сценариях. Ультраширокоугольная камера с сенсором 50 МП дополнена автофокусировкой для съемки макро. Благодаря технологиям искусственного интеллекта смартфон получил новые режимы: скоростную серийную съемку высокого качества HD Super Burst, «Сцена» для концертов и музыкальных фестивалей, портретный режим Harcourt и «Улучшение портрета с AI».

М.Видео-Эльдорадо В « М.Видео-Эльдорадо » стартуют продажи Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro оснащен LTPO AMOLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной — до 1600 нит. Экран также получил технологию круговой поляризации, защиту зрения ИИ-дефокус, ШИМ-частоту 4320. Фирменное защитное стекло Honor NanoCrystal Shield обладает повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а прочный экран дополняет влагозащита корпуса по стандартам IP68 и IP69.

В смартфоне установлены процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 512 ГБ скоростной памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти/ Кремний-углеродная батарея третьего поколения обладает емкостью 5850 мАч и увеличенным до 10% содержанием кремния. Смартфон также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера.