Разделы

Техника
|

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Honor Magic 7 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor Magic 7 Pro. Стоимость новинки в сети «М.Видео-Эльдорадо» составляет 139 990 руб., в период с 4 по 17 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка 10 тыс. руб. и умные часы Honor Watch 5 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры AI Honor Falcon. Сенсор 200 МП и перископический объектив обеспечивают снимки с оптическим зумом 3х, гибридным 6х и ИИ-суперзум для фотографий в режимах 30-100х. Основной сенсор H9000 с разрешением 50 МП дополнен оптикой с переменной диафрагмой и обеспечивает исключительное качество съемки в любых сценариях. Ультраширокоугольная камера с сенсором 50 МП дополнена автофокусировкой для съемки макро. Благодаря технологиям искусственного интеллекта смартфон получил новые режимы: скоростную серийную съемку высокого качества HD Super Burst, «Сцена» для концертов и музыкальных фестивалей, портретный режим Harcourt и «Улучшение портрета с AI».

mv1.jpg

М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи Honor Magic 7 Pro
В Лужниках состоится ежегодный заплыв айтишников SWIMIT
Бизнес

Honor Magic 7 Pro оснащен LTPO AMOLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 1–120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и полноэкранной — до 1600 нит. Экран также получил технологию круговой поляризации, защиту зрения ИИ-дефокус, ШИМ-частоту 4320. Фирменное защитное стекло Honor NanoCrystal Shield обладает повышенной устойчивостью к ударам и царапинам, а прочный экран дополняет влагозащита корпуса по стандартам IP68 и IP69.

В смартфоне установлены процессор Snapdragon Gen 8 Elite, 512 ГБ скоростной памяти для хранения данных и 12 ГБ оперативной памяти/ Кремний-углеродная батарея третьего поколения обладает емкостью 5850 мАч и увеличенным до 10% содержанием кремния. Смартфон также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Создатели «убийц флагманов» выпустили дешевый смартфон с «прозрачным» корпусом. Его официально привезут в Россию. Цена. Видео

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще