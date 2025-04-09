В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K

В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60 Гц. Плотность пикселей — 163 ppi. Монитор обеспечивает высокое качество изображения в играх и других задачах. Стойка позволяет менять наклон, поворачивать экран в стороны и переводить его в портретный режим.

Модель Nitro XV275K, UltraHD-матрица которого с частотой обновления до 60 Гц и временем реакции пикселя в 4 мс, порадует большинство современных геймеров. Плотность пикселей на IPS-экране диагонали 27 дюймов и составляет 163 ppi при размере каждого элемента 0,155 мм, что обеспечивает высочайший уровень детализации. Комфорта при работе добавляют высокие углы обзора – 178° по вертикальной и по горизонтальной осям.

Матрица Nitro XV275K с яркостью демонстрирует высокие показатели контрастности: статическая 1000:1, динамическая – 100000000:1. Новый монитор поддерживает HDR400, что повышает качество изображения при воспроизведении игровых сцен и медиаконтента. Для реалистичности создаваемого изображения также важны восьмибитный цвет, охват 95% DCI-P3 и повышенная точность цветопередачи – Delta E<2.

Для подключения к источникам сигнала Nitro XV275K использует новейшие версии цифровых интерфейсов: HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. При обоих вариантах подключения работает AMD FreeSync, обеспечивая синхронизацию параметров сигнала, выдаваемого источником, и частоты обновления экрана.

Монитор получил встроенный USB-хаб, один из которых обеспечивает зарядку подключенных устройств на повышенной скорости благодаря поддержке Power Delivery и мощности 65 Вт.

Поддержка Nitro XV275K стандарта KVM допускает использовать единый комплект из монитора, клавиатуры и мыши при работе с двумя компьютерами, позволяя выполнять последовательное переключение между устройствами.

Отличием мониторов Acer является поддержка технологии VisionCare, объединяющей четыре фирменные решения для снижения избыточных нагрузок на зрение человека. Совместное применение четырех технологий в комплексе – для снижения мерцания, подавления бликов от внешних источников и снижении синей составляющей в излучении матрицы – приводит к существенному снижению утомляемости глаз пользователя.

Корпус новинки выполнен из темно-серого пластика, что визуально отличает Nitro XV275K от других моделей. Дизайн выполнен в формате ZeroFrame. Новинка получила встроенную аудиосистему из двух динамиков мощностью по 3 Вт каждый и аналоговый аудиовыход.

Штатная стойка Nitro XV275K обеспечивает наклон дисплея на углы от -5° до +15°, разворот вокруг вертикальной оси на ±20°, а также вращение на 90°. Стойка также может менять высоту в пределах 110 мм. Поддержка разъема VESA 75х75 упрощает применение альтернативных стоек и креплений, для Nitro XV275K.

Монитор Nitro XV275K уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена – 35790 руб.