Китай ввел суперстрогий стандарт безопасности для пауэрбанков. На испытаниях их будут протыкать иглами, швырять, бить и нагревать

В Китае представили первый обязательный национальный стандарт безопасности для портативных зарядных устройств. Теперь каждый портативный аккумулятор в Китае должен пройти тест на прокалывание стальной иглой диаметром четыре миллиметра, дополнительно ужесточены требования к экстремальной температуре и перепадам напряжения. Также батареи нагреют до 135°C на час — они не должны разрушиться. Инициатива призвана защитить пользователей от некачественных пауэрбанков и обеспечить полную надежность при зарядке.

Обновление стандарта для устройств

В Китае ввели новый национальный технический регламент для портативных зарядных устройств — пауэрбанков, который не имеет аналогов по строгости в глобальной практике, пишет Huawei Central. Стандарт за номером GB 47372-2026 начнет работать с 1 апреля 2027 г.

Пауэрбанк — это мобильное зарядное устройство. В основе его конструкции скрыт аккумулятор, большая и емкая батарейка, от которой можно зарядить ваши гаджеты при необходимости. Внутри корпуса пауэрбанка чаще всего один или несколько литий-полимерных аккумуляторов, которые пластичны и неприхотливы, и пауэрбанк может получить любую форму т.е. хоть цилиндрическую, хоть квадратную. Внутри литий-ионных пауэрбанков обычно от двух до восьми цилиндрических аккумуляторов.

Каждый пауэрбанк в Китае будет проходить следующие обязательные испытания на безопасность.

Прокол стальной иглой: устройство протыкается стальной иглой диаметром четыре миллиметра (мм), вводимой в корпус со скоростью 20 мм в секунду. Игла оставляется внутри на пять минут. В течение этого времени не допускается возникновение огня, взрыва или утечки электролита.

Freepik - fabrikasimf Китай утвердил самый строгий стандарт безопасности для пауэрбанков их начнут протыкать иглами и нагревать до 135°C на час

Термическое воздействие: батареи нагреваются до температуры 135°C и выдерживаются при этой температуре в течение одного часа. Устройства не должны разрушаться, воспламеняться или взрываться.

Механические испытания: пауэрбанки подвергаются испытаниям на падение, сдавливание и удары тяжелыми предметами.

Кроме того, производители обязаны указывать на упаковке следующую информацию: безопасный срок службы изделия; тип материалов, использованных в батарее; содержание воды в электролите.

Указанные требования направлены на обеспечение высокого уровня безопасности литий-ионных аккумуляторов и минимизацию рисков их использования.

Неизбежный рост цен

Пауэрбанки, не соответствующие новым требованиям безопасности, будут запрещены к производству и реализации на территории Китайской Народной Республики (КНР). По оценкам отраслевых аналитиков, внедрение новых обязательных норм приведет к росту затрат на производство на 20-30%. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой повышение отпускных и розничных цен на готовые изделия.

Вместе с тем эксперты Huawei Central ожидают, что ужесточение требований позволит переориентировать рынок в пользу крупных и надежных производителей, а также качественной продукции, соответствующей повышенным стандартам безопасности.

Мелкие и недобросовестные игроки, не способные обеспечить необходимый уровень качества, будут вытеснены с рынка.

Рост спроса на пауэрбанки в России

По итогам 2025 г. спрос на внешние аккумуляторы высокой емкости значительно вырос, отмечают аналитики объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota.

Общий спрос на мощные пауэрбанки увеличился в полтора раза. Продажи сверхъемких моделей на 60 тыс. мАч выросли на 52%, устройств на 30 тыс. мАч — на 51%, а на 40 тыс. мАч — на 34%.

Несмотря на активный рост сегмента высоких емкостей, наибольшим спросом у потребителей по-прежнему пользуются универсальные модели ёмкостью 10 тыс. мАч. В 2025 г. они заняли 42% от общего объема продаж. Для сравнения, в 2024 г. лидером рынка были компактные пауэрбанки на 5 тыс. мАч.

Таким образом, в 2025 г. произошел заметный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более емких, но при этом удобных в повседневном использовании устройств.