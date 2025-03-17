Гигантский производитель ПК полностью отказывается от Windows. Лицензия истекает, продление маловероятно. На Linux переходить не будет

Huawei может полностью отказаться от выпуска ноутбуков с Windows – у компании истекает лицензия на использование этой ОС. В качестве альтернативы будет предложена Harmony OS, которую Huawei развивает как универсальную альтернативу Android и Windows. В России она непопулярна.

Зачем нам Windows

Компания Huawei, известный в России производитель смартфонов, планшетов и ноутбуков, в самом скором будущем может прекратить поставки ноутбуков под управлением ОС Windows, пишет Tom’s Hardware. У Huawei истекает лицензия на использование этой ОС, и к моменту выпуска материала не было информации о готовности американской корпорации Microsoft к продлению сотрудничества с китайской Huawei.

Нынешняя лицензия действует до конца марта 2025 г., утверждает профильный ресурс Huawei Central. В случае отказа Microsoft в ее продлении Huawei, вероятно, придется экстренно переходить на выпуск мобильных ПК под управлением собственной ОС.

В активе Huawei есть платформа Harmony OS, которую она впервые представила в августе 2019 г. Это универсальная экосистемная ОС, которую можно устанавливать на ТВ, смартфоны, планшеты и компьютеры. Однако за шесть лет она так и не завоевала сколько-нибудь значимую долю рынка за пределами Китая – в России смартфоны Huawei по-прежнему поставляются с Android и оболочкой Harmony OS, а пользователям приходится вручную устанавливать на них сервисы Google.

Идея есть, осталось реализовать

Huawei и раньше говорила, что готовится к переводу своих ноутбуков на Harmony OS. В частности, об этом заявлял лично Ричард Ю (Richard Yu), руководитель направления потребительских продуктов Huawei.

Rui Silvestre / Unsplash Убедить пользователей отказаться от Windows будет непросто. Они с большей вероятностью купят ноутбук другой фирмы

По его словам, такой переход – вынужденная мера. Он связал его с санкциями со стороны США – у Huawei ранее был неприятный опыт, когда Microsoft хотела отключить обновления Windows на всех ноутбуках компании. Этого так и не случилось, но лишь потому, что власти Китая простыми словами объяснили Microsoft, что лучше бы ей этого не делать, а то мало ли что.

Но нельзя забывать, что Windows – это самая популярная операционная система для настольных и портативных ПК в мире. По данным StatCounter, по состоянию на февраль 2025 г. Windows была установлена ​​на 70,65% ПК. MacOS от Apple является вторым по популярности выбором, занимая примерно 16% рынка. Доля Linux составила около 3,8%, а ChromeOS — 1,81%. Harmony OS в топ-5 самых популярных компьютерных ОС в мире не входит.

Если разработчик пишет софт, то он пишет его в первую очередь именно под Windows, чтобы охватить максимально большую аудиторию пользователей. Мало кто решится создавать ПО для непопулярной платформы – именно из-за этого в 2017 г. погибла мобильная Windows Phone, которая не смогла конкурировать с Android и iOS именно на фоне отсутствия интереса к ней со стороны разработчиков приложений.

Как Huawei собирается переманивать на Harmony OS пользователей, давно собравших нужный им набор программ для Windows, компания не уточняет.

Альтернативный вариант

Нельзя исключать, что на Harmony OS ноутбуки Huawei переведут лишь в Китае, где эта система пользуется спросом. Во всем остальном мире альтернативой Windows может стать не она, а любой из многочисленных дистрибутивов Linux, пишет Tom’s Hardware.

В частности, в обозримом будущем Huawei планирует выпустить ноутбук MateBook D16 Linux Edition, который специалисты Tom’s Hardware называют первым ноутбуком компании под управлением Linux.

Однако это в корне неверно. В 2019 г. CNews писал о старте продаж по-настоящему первых мобильных ПК компании, в которых не было Windows – ее заменили на китайский Deepin Linux. Это был эксперимент, который, судя по всему, успехом не увенчался. Широкого распространения такие компьютеры не получили.