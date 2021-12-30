Huawei придумала хитрый способ выскользнуть из-под санкций США

В обозримом будущем Huawei может обзавестись собственным заводом по производству микросхем. Это позволит ей не зависеть от TSMC, выпускавшей для нее все чипы и в настоящее время находящейся под влиянием американских властей. Помощь в строительстве фабрики Huawei окажет компания SMIC – крупнейший китайский производитель полупроводников, угодивший в «черный список» США в декабре 2020 г.

Выход есть всегда

Компания Huawei намерена построить собственный завод по производству микросхем, чтобы не зависеть от сторонних компаний. Как пишет портал GizmoChina, помощь в этом ей окажет компания SMIC.

SMIC – это крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем. В общемировой статистике он занимает пятую строчку с 5-процентной долей рынка (данные Statista.com за III квартал 2021 г.). Впереди него американские GlobalFoundries (6,1%) и UMC (7,3%), затем корейская Samsung (17,1%) и мировой лидер – тайваньская TSMC, удерживающая 53,1-процентную долю.

У самой Huawei своих фабрик пока нет, и это единственное, что останавливает ее от производства собственных процессоров. Разработкой чипов занимается ее дочернее предприятие HiSilicon. Годами процессоры этой компании выпускала TSMC, однако она по решению властей США вольна производить для Huawei процессоры исключительно по давно устаревшим нормам.

Массовый выпуск современных процессоров Huawei Kirin уже не за горами

У Huawei и SMIC есть много общего. Помимо того, что они обе дислоцируются в КНР, их обеих невзлюбили американские власти. США планомерно уничтожают Huawei с весны 2019 г., а SMIC с декабря 2020 г. находится в «черном списке». Данный факт означает, что SMIC, помимо прочего, не имеет права использовать американские комплектующие и технологии в своей работе. На Huawei данное ограничение тоже распространяется.

Выгодное для Huawei партнерство

Пока нет данных, когда и в каком китайском городе Huawei собирается построить свою совместную со SMIC фабрику. По предварительным прогнозам портала Huawei Central это будет Шэньчжэнь, а объем инвестиций в предприятие может составить десятки миллиардов долларов. Не исключено, что часть средств вложат китайские власти.

Наличие у Huawei собственного завода будет означать полную ее независимость от других производителей. Нет информации, какой именно техпроцесс она собирается освоить, однако в распоряжении HiSilicon есть опыт по разработке 5-нанометровых мобильных процессоров. Еще в октябре 2020 г. она показала CPU Kirin 9000, выполненный по этой технологии. Он лег в основу Android-смартфонов линейки Mate 40.

Далеко идущие планы

Как пишет Huawei Central, китайский техногигант хочет заручиться поддержкой не только SMIC, но и партнеров тайваньской TSMC, поставляющих ей сырье и оборудование для производства полупроводников. Huawei предложила им сотрудничество в обмен на внушительные финансовые вливания.

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Представители полупроводниковой отрасли предполагают, что на одной фабрике Huawei не остановится. По их мнению, компания собирается возвести сеть заводов, чтобы максимально защитить себя от дефицита микросхем, в том числе и на фоне санкций. Такой подход позволит ей выпускать чипы не только для себя, но и для сторонних китайских компаний, то есть тоже стать контрактным производителем

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В отношении всего этого Huawei пока не делала никаких заявлений. Между тем, 28 декабря 2021 г. она учредила в Китае новую компанию по производству высокоточных изделий. Уставной капитал составил 600 миллионов юаней ($94,17 млн по курсу на 30 декабря 2021 г.).

Как у Huawei отобрали процессоры

Huawei стала одним из первых рычагов давления на Китай со стороны американского правительства в рамках торговой войны. Ее развязал бывший Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в 2018 г.

Первым этапом стал запрет в мае 2019 г. американским ИТ-компаниям, включая Google, работать с Huawei, и в последующие месяцы от работы с ней начали отказываться и компании из других стран.

До TSMC Трамп добрался в конце весны 2020 г. 11 мая 2020 г. компания по «просьбе» США начала переговоры с властями этой страны о строительстве своего завода на ее территории, которые завершились успехом 15 мая 2020 г. А еще через три дня Трамп запретил ей делать чипы для Huawei.

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На тот момент Huawei была одним из трех крупнейших клиентов TSMC, однако запрет на сотрудничество с ней, вступивший в силу в сентябре 2020 г., никак не отразился на ее лидерских позициях. В октябре 2020 г. Трамп смилостивился и отменил свой приказ, хотя и частично. TSMC может выпускать процессоры Huawei, но максимум 28-нанометровые. На декабрь 2021 г. эти нормы давно устарели.