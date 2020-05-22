Huawei улизнула из-под санкций США. Она нашла сразу трех новых производителей процессоров

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Huawei из-за новых американских правил больше не может заказывать выпуск процессоров у компании TSMC, находящейся под давлением властей США. В будущем ее смартфоны будут собираться на чипах MediaTek, Unisoc или Samsung – Huawei рассматривает возможность партнерства с каждой из этих компаний, к тому же, у нее уже есть опыт сотрудничества с MediaTek и Unisoc.

Вместо одного производителя – три

Компания Huawei нашла выход из ситуации, сложившейся с производством ее собственных процессоров Kirin на фабрике TSMC, которое скоро прекратится по решению властей США. В будущем ее мобильные гаджеты будут собираться на чипах сторонних вендоров – компания ведет переговоры сразу с тремя производителями.

Первым о планах Huawei по отказу от Kirin сообщил, по данным ресурса MyDrivers, глава ее дочернего подразделения Honor Чжао Мин (Zhao Ming). Он заявил, что будущие смартфоны компании будут выпускаться на чипах тайваньской компании MediaTek, а агентство Nikkei Asian Review выяснило, что китайский техногигант ведет переговоры не только с ней, но еще и с компанией Unisoc. Она выпускает процессоры для дешевых гаджетов, и раньше она носила название Spreadtrum. MediaTek тоже делает недорогие чипы, но с 2019 г. пытается пробиться в средний и топовый сегменты рынка смартфонов.

Эра смартфонов Huawei на собственных процессорах может завершиться в 2020 году

Третий производитель процессоров – это компания Samsung, в распоряжении которой есть как собственные фабрики по выпуску полупроводниковой продукции, так и процессоры собственной разработки, выпускаемые под названием Exynos. Агентство Reuters сообщает, что Huawei рассматривает возможность сотрудничества с Samsung, но на момент публикации материала не было известно, вступили компании в переговоры или нет.

Опыт есть

На момент публикации материала Huawei уже была в списке партнеров MediaTek – она использует ее чипы в своих смартфонах самого базового уровня. В частности, в Honor 8A используется MediaTek P35, он же MT6765 (12 нанометров, 2018 г., восемь ядер). Теперь же она рассматривает возможность их использования и в более дорогих моделях. «Мы будем использовать процессоры MediaTek в будущем. MediaTek всегда была великолепным партнером», – сказал Чжао Мин. Источники Nikkei Asian Review выразили опасение, что в случае расширения партнерских отношений с Huawei у MediaTek поначалу не будет хватать персонала для бесперебойных поставок ей новых чипов. По их подсчетам, объемы выпускаемой ею продукции сразу вырастут втрое (на 300%).

Honor 8A, один из современных смартфонов Honor на платформе MediaTek

Процессоры Unisoc в смартфонах тоже использовала, но только в самых базовых моделях – к примеру, в Huawei Y5c образца 2015 г. установлен 28-нанометровый 4-ядерный чип SC7731G с LTE-модемом. В более современных гаджетах Huawei и Honor продукция Unisoc не встречается.

Что не так с TSMC

Huawei ведет разработку собственных процессоров линейки Kirin, в числе которых есть чипы как для флагманских, так и для среднебюджетных мобильных устройств. Своих заводов по их выпуску у нее нет, поэтому она направляет все заказы компании тайваньской TSMC – крупнейшему игроку в своей области. По итогам 2019 г. на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных ею микросхем, что сделало Huawei одним из основных клиентов TSMC.

18 мая 2020 г., как сообщал CNews, TSMC прекратила принимать заказы Huawei. Она пошла на это под гнетом американских властей – ее отказ от сотрудничества с Huawei стал следствием ужесточения экспортного контроля со стороны США. На эти меры власти США пошли с целью дальнейшего ограничения доступа Huawei к основным мировым поставкам чипов. Речь идет о заявлении американского Министерства торговли, сделанном 15 мая 2020 г. Ведомство сообщило о внесении изменений в правила экспорта, вводящие ограничения на поставки компании Huawei полупроводниковой продукции, при разработке и выпуске которой использовались американские технологии и ПО.

Ко всему прочему, 15 мая 2020 г. TSMC сообщила о своих планах по строительству нового завода на территории США – она сделала это тоже по «просьбе» американских властей. Стороны сели за стол переговоров 11 мая 2020 г., и поначалу TSMC не хотела переносить часть производства в Новый свет, но всего за несколько дней изменила свое решение. Что сыграло итоговую роль в этом, пока остается неизвестным.

Уйти от TSMC непросто

Отказ от собственных чипов Kirin и переход к продукции MediaTek и Unisoc не означает, что Huawei и TSMC больше не будут связаны. Ни MediaTek, ни Unisoc, как и сама Huawei, не располагают собственными производственными линиями, и потому они тоже вынуждены заказывать микросхемы на стороне.

Единственным партнером обоих вендоров является все та же TSMC. Другими словами, Huawei продолжит работать с ней, но теперь через «посредников» в лице Unisoc и MediaTek. Как на подобное, в случае если руководство Huawei пойдет на этот шаг, отреагируют сама TSMC и, главное, власти США, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Над линейкой чипов Kirin нависла угроза закрытия

Samsung с TSMC не связана – в сегменте производителей микросхем они конкурируют между собой. В то же время у Samsung есть собственная фабрика на территории США, и неизвестно, как сотрудничество компании с Huawei может отразиться на ее дальнейшей работе.

За что Huawei так не любят американские власти

Китайская Huawei оказалась меж двух огней, став рычагом давления властей США на Китай в непрекращающейся торговой войне, которая началась еще в 2018 г. Первый удар американские власти нанесли в мае 2019 г. когда США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил американским ИТ-компаниям, включая Google, работать с Huawei.

В последующие недели и месяцы от работы с ней начали отказываться и компании из других стран – к примеру, в конце мая 2019 г. отношения c Huawei разорвала ARM – британский разработчик процессорных архитектур, что, как и в ситуации с TSMC, поставило под вопрос дальнейшее развитие линейки чипов Kirin. Летом 2019 г. ARM вернулась к сотрудничеству с китайским техногигантом.

В настоящее время Huawei продолжает делать смартфоны на ARM-чипах, производимых TSMC – компания выполнит текущие заказы Huawei, в рамках которых выпуск процессоров не будет прекращен до сентября 2020 г. Однако все эти гаджеты, работая на Android, поставляются без сервисов Google.

В будущем компания может перевести смартфоны на платформу собственной разработки – Harmony OS. Первый такой смартфон может увидеть свет в сентябре 2020 г. и стать новым флагманом компании.