Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена

Oppo обновила смартфон А77 пятилетней давности, выпустив современную его версию А77 5G. Это совершенно новое устройство с актуальной электроникой – из общего у этих телефонов лишь название. А77 5G способен увеличивать объем оперативной памяти, как продвинутые флагманы – за счет встроенного накопителя можно получить дополнительные 5 ГБ RAM к уже имеющимся 6 ГБ. Стоит смартфон дешевле 18 тыс. руб.

Бюджетная новинка Oppo

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон A77 5G, сообщает портал GSM Arena. Мобильник представляет собой осовремененную версию модели А77, которой в мае 2022 г. исполнилось пять лет.

По сути эти смартфоны объединяет только название. В остальном же новый A77 5G ничего не перенял у своего предшественника. В итоге это не устаревший пятилетний мобильник, а вполне актуальный смартфон среднего уровня.

Премьера Oppo A77 5G состоялась в Таиланде, где он и поступит в продажу в первую очередь. Когда его можно будет купить, к примеру, в Китае, неизвестно. Есть шанс его появления и на российском рынке – компания официально представлена в России. Но также нельзя не отметить, что в марте 2022 г. Oppo вдвое сократила свои поставки в Россию.

Причина выбора ранее использовавшегося названия для смартфона не установлена. Возможно, у Oppo закончились цифробуквенные сочетания

В Таиланде A77 5G поступит в продажу 10 июня 2022 г. по цене в пределах $290. Согласно курсу ЦБ на 2 июня 2022 г., это около 17,8 тыс. руб.

Материал корпуса своей новинки Oppo не раскрывает. Продаваться смартфон будет в черном и синем оттенках. Оригинальный А77 пятилетней давности на момент выхода оценивался в $365 (22,4 тыс. руб.) и комплектовался металлическим корпусом золотого или розово-золотого цвета.

Главная «фишка» смартфона

Oppo A77 5G доступен в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти, что соответствует многим современным смартфонам в его ценовой категории. Но этот объем можно нарастить до 11 ГБ без переплаты – в A77 5G есть функция виртуального увеличения RAM за счет встроенного накопителя. Пока такая опция преимущественно реализуется в дорогих продвинутых флагманских моделях.

Оригинальный А77, вышедший в мае 2017 года

Объем флеш-памяти в A77 5G составляет 128 ГБ. Именно от нее можно «отщипнуть» до пяти дополнительных гигабайтов для оперативной памяти. При необходимости в смартфон можно установить карту microSD.

Экран и камеры стали хуже

В Oppo A77 образца 2017 г. стоит экран на 5,5 дюйма и поистине гигантскими рамками сверху и снизу. При этом его разрешение составляет 1920х1080 точек (формат Full HD).

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А77 5G имеет значительно более тонкие рамки экрана, но его разрешение производитель решил снизить до HD+ при одновременном увеличении диагонали до 6,56 дюйма. С другой стороны, экран нового смартфона имеет пиковую яркость 600 нит и покрывает 100% цветового пространства DCI-P3. К тому же он может похвастаться частотой обновления 90 Гц.

Камеры в А77 5G соответствуют его стоимости

Фронтальная камера в А77 5G расположена в каплевидном вырезе в экране и снимает в разрешении 8 МП против 16 МП в оригинальном А77. Сзади у нового А77 5G стоят два модуля – на 48 МП и сенсор глубины на 2 МП. Предыдущий А77 при помощи единственной 13-мегапиксельной камеры мог делать даже 128-мегапиксельные снимки при определенных настройках.

Процессор и память

Oppo A77 5G работает на процессоре Dimension 810 тайваньской компании MediaTek, крупнейшего поставщика мобильных CPU в мире. Процессор относится к числу современных – он выпускается по шестинанометровому техпроцессу, а его премьера состоялась в августе 2021 г. Внутри него скрыты два ядра Cortex-A76 на 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц. В AnTuTu 9 процессор набирает около 378 тыс. баллов, а в Geekbench 5 – в пределах 630 и 1920 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Штатный несъемный аккумулятор смартфона имеет емкостью 5000 мАч против 3200 мАч у предшественника. Пополнение заряда осуществляется по USB-C вместо microUSB, плюс есть быстрая 33-ваттная зарядка – 53% за полчаса и 100% за 69 минут, по заверениям Oppo.

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К прочим характеристикам нового Oppo A77 5G относится поддержка сетей пятого поколения (в России их почти нет), сканер отпечатков пальцев в кнопке включения на боковой панели и модуль NFC для бесконтактной оплаты. Корпус имеет минимальную защиту от влаги по стандарту IPX4.

На А77 5G с завода устанавливается прошивка ColorOS 12.1, но версию Android Oppo не раскрывает. По версии GSM Arena, смартфон работает на базе Android 12 образца 2021 г.