Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей

Apple готовит к релизу шестое по счету поколение планшета iPad mini. Впервые в своей истории он получит совершенно новый дизайн в духе iPad Pro и переедет на 5-нанометровый процессор. Apple решила сохранить в нем Touch ID, несмотря на то, что в большинстве других планшетов компании его больше нет. Сенсор будет располагаться в кнопке включения. Эту «фишку» Apple подсмотрела у Android-смартфонов.

Переосмысление миниатюрного iPad

Компании Apple приписывают стремление глобально обновить свой планшет iPad mini. Как пишет портал GSM Arena, его премьера состоится на ежегодной сентябрьской презентации Apple. Также впервые опубликованы первые качественные рендеры компьютера и подробный список его характеристик. Между тем, в ноябре 2020 г. была вероятность закрытия линейки iPad mini в пользу самого обычного iPad.

Изменений в шестом по счету поколении миниатюрного iPad запланировано очень много. В первую очередь это переосмысленная функция разблокировки по отпечатку пальца. Опция Touch ID впервые появилась в третьем поколении iPad mini, вышедшем в 2014 г. Дактилокоп Apple тогда встроила в кнопку Home на лицевой панели, и он присутствовал в ней также в четвертом и пятом поколениях компьютера. Однако в iPad mini 6 кнопки Home не будет из-за изменений в дизайне. Сканер отпечатков пальцев в новом планшете расположится в кнопке включения, как это сделано во многих современных Android-смартфонах, например, в Xiaomi Redmi 9 Power образца декабря 2020 г.

Интеграция дактилоскопа в кнопку включения экономит немало места внутри корпуса устройства

До сих пор Apple вопреки пожеланиям пользователей последовательно убирала Touch ID из мобильных устройств в угоду Face ID – технологии разблокировки по лицу, впервые появившейся в 2017 г. с выходом iPhone X. Сейчас сканер отпечатков пальцев остался только в iPhone SE 2020 и в базовом планшете iPad. Таким образом, новый iPad mini, видимо, станет первым устройством Apple, в котором сочетаются оба вида разблокировки: по лицу и по отпечатку пальца.

Изменения в облике

Перенос Touch ID с передней панели корпуса на боковой торец обусловлен масштабным пересмотром внешнего вида компьютера. Согласно рендерам, опубликованным информатором Майклом Ма (Michael Ma), внешность новый iPad mini 6 позаимствовал у планшетов серии iPad Pro.

Главным нововведением в дизайне iPad mini 6 стали заметно более тонкие рамки экрана. В сочетании с сохранением габаритов устройства почти без изменений это позволило увеличить диагональ дисплея с 7,9 дюйма до 8,4 дюйма.

iPad mini 6 по-прежнему остается самым маленьким планшетом Apple

На подобный шаг Apple пошла впервые за девять лет существования iPad mini. Предыдущие пять поколений компьютера неизменно поставлялись с 7,9-дюймовым тачскрином.

Что касается размеров, то у пятого поколения iPad mini они составляют 200х135х7,5 мм. Грядущая модификация компьютера, по данным GSM Arena, окажется немного больше – 206х138 мм. При этом толщина iPad mini заметно уменьшится и окажется в пределах 6 мм.

Новый iPad mini 6 - это некотором роде уменьшенная версия iPad Air 4

Желающим приобрести iPad mini 6 в классических «яблочных» оттенках Apple такую возможность предоставит. Цвета Space Gray (темно-серый) и Silver (серебристый) этому планшету обеспечены. Но компания продолжает внедрять новые расцветки в рамках инициативы, запущенной весной 2021 г. с выходом моноблока iMac 2021. В результате iPad mini 6 также будет окрашиваться в голубой (Sky Blue), светло-зеленый (Green) и розово-золотой (Rose Gold) оттенки.

Внутреннее наполнение

С обновлением до шестого поколения iPad mini впервые в своей истории «примерит» 5-нанометровый процессор. Mini 5 образца марта 2019 г. основан на Apple A12, который выпускался по 7-нанометровым нормам.

Все пять оттенков корпуса нового iPad mini

Для iPad mini 6 Apple приготовила чип А14, дебютировавший в сентябре 2020 г. вместе с iPad Air 4 и позже появившийся в смартфонах серии iPhone 12. Это был первый в мире мобильный процессор с топологией 5 нм. Переход на него должен обеспечить компьютеру повышенную автономность, которая, впрочем, может быть нивелирована увеличением диагонали экрана.

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Сам дисплей при этом ничем, помимо габаритов, не выделяется. Apple даже не стала наращивать частоту ее обновления, оставив ее на уровне обычных 60 Гц.

Современному iPad mini - современные аксессуары

Новый мини-планшет Apple будет поставляться со встроенным накопителем на 64, 128 или 256 ГБ, а также в модификациях с Wi-Fi и 5G-модемом для доступа к сотовым сетям пятого поколения. Помимо этого, в компьютере ожидается поддержка стило Apple Pencil третьего поколения. Это тоже значительный шаг вперед, поскольку iPad mini 5 двухлетней давности работает исключительно с Pencil первого поколения.

Планшет, который не увидел Стив Джобс

Компьютер iPad mini самого первого поколения предстал перед публикой в октябре 2012 г., спустя год со смерти основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). Доподлинно неизвестно, участвовал ли он в разработке данной модели.

Главной особенностью, отличающей iPad mini от других планшетов Apple, всегда были его размеры. В стане Android-планшетов раньше тоже были компактные модели, но на их фоне iPad mini выделялся более высокой производительностью и лучшей адаптацией прошивки к работе на подобного рода устройствах.

Самый первый iPad mini

Внешность iPad mini от первого поколения к пятому почти не менялась. Apple сосредотачивала все усилия на модернизации его электронной составляющей.

Второе поколение планшета было анонсировано в октябре 2013 г., спустя год после релиза первого. Третье вышло еще через год, а четвертое – в сентябре 2015 г. После этого Apple взяла многолетний перерыв и представила iPad mini 4 лишь в марте 2019 г., никак не объяснив почти четырехлетнее отсутствие новых версий своего мини-планшета.