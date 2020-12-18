Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео

Xiaomi создала смартфон Redmi 9 Power с батареей 6000 мАч – самой емкой среди всех ее смартфонов. Аппарат относится к начальному сегменту, но при этом поддерживает быструю зарядку (блок питания в комплекте) и работает на процессоре Qualcomm.

Новый рекордсмен Xiaomi

Компания Xiaomi провела показ смартфона Redmi 9 Power, получившего самую большую батарею в данной линейке – 6000 мАч. Более того, в смартфонах Xiaomi серии Mi, более дорогих и премиальных на фоне Redmi, максимальная емкость АКБ составляет 5500 мАч – такой аккумулятор установлен в Mi Max 3 более чем двухлетней давности.

Премьера Redmi 9 Power прошла в Индии, и у него есть шанс выйти за пределами этой страны, в том числе и в России. Xiaomi просит за него 11 тыс. рупий ($150, 10,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 декабря 2020 г.) за версию на 64 ГБ встроенной памяти. Модификация на 128 ГБ обойдется в 12 тыс. рупий ($163, 11,9 тыс. руб.). Начало продаж назначено на 22 декабря 2020 г. – смартфон можно будет купить в оранжевом, зеленом, синем и классическом черном цветах пластикового корпуса.

На что способен аккумулятор

Строго говоря, Redmi 9 Power – это второй по счету смартфон Xiaomi с батареей на 6000 мАч – первым стал Redmi Note 9 4G, дебютировавший в Китае в конце ноября 2020 г., но он, вероятнее всего, не появится на мировом рынке. Даже в презентации Redmi 9 Power сказано, что именно данная модель стала первой у Xiaomi с аккумулятором такой емкости.

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Батарея – главная отличительная черта Redmi 9 Power и Redmi Note 9 4G. Смартфоны во многом схожи, но у Redmi 9 Power на один сенсор в составе основной камеры больше.

По заявлению разработчиков, АКБ смартфона выдерживает 1000 циклов перезарядки против 600-700 у других мобильников, и она будет держать изначальную емкость в течение более трех лет. Заряда батареи хватит на 695 часов работы Redmi 9 Power в режиме ожидания, 26 часов просмотра Full HD-видео, 215 часов проигрывания музыки или 13,5 часа видеоигр. В режиме разговора по сетям 4G (VoLTE) аккумулятор продержится 45 часов.

Презентация Redmi 9 Power

Батарея поддерживает 18-ваттную быструю зарядку, и блок питания, в отличие от намного более дорогих Apple iPhone 12, входит в комплект поставки. К тому же, здесь он 22,5-ваттный. Зарядка осуществляется по USB-C, но вход для проводных наушников в смартфоне остался.

Дисплей и процессор

Экран Redmi 9 Power построен на матрице IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+ или 2340х1080 пикселей. Поверх него установлено защитное стекло Gorilla Glass 3, а фронтальная камера расположилась в каплевидном вырезе в нем по центру верхней рамки.

Толщина рамок экрана Redmi 9 Power стандартна для смартфонов бюджетного сегмента

Дисплей смартфона занимает 83,4% лицевой панели. Его пиковая яркость составляет 400 нит, плотность пикселей – 395 на дюйм, а соотношение его сторон – 19,5%9.

Несмотря на невысокую стоимость, в новом Redmi 9 Power нет процессора MediaTek или Unisoc – здесь установлен Qualcomm Snapdragon 662. Это 11-нанометровый мобильный чип со встроенной видеокартой Adreno 610.

Процессор получил восемь вычислительных ядер, разделенных поровну на два кластера. В первом находятся четыре Kryo 260 Gold с частотой 2 ГГц, во втором – Kryo 260 Silver на 1,8 ГГц – высокопроизводительные и энергоэффективные соответственно. Поддержки 5G в данном процессоре нет.

Память и фотокамеры

Обе версии Redmi 9 Power поставляются с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, хотя у Redmi Note 9 4G есть вариации с 6 и 8 ГБ. Встроенный накопитель в рассматриваемом смартфоне – это быстрый UFS 2.1. При нехватке места в памяти пользователь может установить карту памяти microSD, для которой здесь выделен отдельный слот.

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Основная камера Redmi 9 Power включает четыре сенсора, где главный получил разрешение 48 Мп, диафрагму f/1,8 и широкоугольную оптику. За ним идет 8-мегапиксельный ультраширик (угол обзора 120 градусов, f/2,2). Третий датчик – это 2-мегапиксельный сенсор глубины (f/2,4), а четвертый, которого нет в Redmi Note 9 4G – это макрокамера на 2 Мп.

Основная камера смартфона пишет Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду, имеет поддержку HDR и светодиодную вспышку. Фронтальный модуль тоже умеет записывать видео в Full HD, но его разрешение ограничено 8 Мп, а его диафрагма – f/1,8.

Дополнительные спецификации

Xiaomi Redmi 9 Power за счет своей батареи весит 198 граммов, а толщина его корпуса составляет 10 мм пли высоте 162 мм и ширине 77 мм. В его распоряжении есть сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке включения, стереодинамики, FM-тюнер, ИК-порт (для управления домашней техникой) и модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Интегрированные ресиверы спутниковых навигационных систем – GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

С завода новинка Xiaomi поставляется с Android 10, вышедшей в августе 2019 г., и пока неизвестно, когда он будет обновлен до Android 11, появившейся годом позже. Установленная прошивка – MIUI 12.