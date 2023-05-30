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Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адаптер Bluetooth 5.0 CM390, USB-адаптер CM390 Bluetooth 5.0 USB (компактная версия) и передатчик Bluetooth 5.0 CM150. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Ресивер UGREEN US192 может устанавливать соединение с четырьмя устройствами одновременно, поддерживает Bluetooth 4.0. Универсальный прибор поможет подключить к ПК наушники, клавиатуру, принтер, смартфон или колонки. Алгоритм кодирования aptX передает качественный звук без задержек. Корпус оснащен светодиодным индикатором. Эта модель работает со скоростью до 3 Мбит/с и может принимать сигнал на расстоянии до 20 м. Для работы с операционными системами Windows 7 и XP необходимо установить драйвер, который доступен для скачивания на официальном сайте UGREEN. Устройство не поддерживает Apple и ОС MacOS, Linux, Windows RT.

Адаптер UGREEN CM390 представлен в двух версиях. Их основное различие заключается в том, что модель ресивера Bluetooth 5.0 CM390 обладает способностью устанавливать соединение на расстоянии до 30 м, а модель CM390 Bluetooth 5.0 USB — до 20 м. Обе модели поддерживают до пяти устройств одновременно, совместимы с операционными системами Windows 7/8.1/11, не работают с устройствами Apple.

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Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России

Передатчик UGREEN CM150 поддерживает версию Bluetooth 5.0. Он разработан для установления беспроводного соединения между ПК и телевизором, Bluetooth-колонками, гарнитурами, усилителем. Важной особенностью модели является совместимость с Xbox One, Xbox One X, Xbox One S: пользователь может сделать так, чтобы звук с игровой приставки передавался на беспроводные наушники. Дальность передачи сигнала —10 м. Прибор может работать только при наличии постоянного источника питания, для подключения предусмотрен порт Micro USB.

Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse: «Bluetooth-адаптеры UGREEN — необходимый для многих повседневных задач аксессуар. Благодаря быстрой и бесперебойной передаче сигнала данные с одного на другое устройство можно перенести максимально безопасно, что особенно важно для рабочих и личных файлов и документов».

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Бизнес

Бренд UGREEN производит электронные аксессуары для компьютеров, ноутбуков, зарядные устройства с 2012 г., экспортирует продукцию более чем в 100 стран мира и обладает около 440 запатентованными технологиями в дизайне.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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