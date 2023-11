Bluetooth устарел, ему пора на свалку. Создана в разы более достойная альтернатива

Ученые из Великобритании разработали технологию, способную заменить собой Bluetooth. Она работает по совершенно другому принципу и лишена всех недостатков Bluetooth – повышенного потребления энергии, ограниченной дальности действия и небольшой скорости передачи данных.

Пора эволюционировать

Сотрудники Университета Сассекса (Великобритания) разработали технологию на замену привычной всем Bluetooth. Их творение использует для передачи информации не радиоволны, как Bluetooth – вместо них ученые сделали ставку на технологию модуляции электрического поля.

За разработкой стоят британские ученые – профессоры Роберт Прэнс (Robert Prance) и Даниэль Рогген (Daniel Roggen). По их словам, их метод подразумевает передачу информации на небольшие расстояния при помощи низкочастотного (несколько МГц) электрического поля. А радиоволны – это модуляция электромагнитного поля.

«Поскольку мы, как правило, находимся в непосредственной близости от наших устройств, модуляция электрического поля предлагает проверенный и более эффективный метод подключения наших устройств, позволяющий продлить срок службы батареи при потоковой передаче музыки на наушники, приеме звонков, использовании фитнес-трекеров или взаимодействии с умным домом», – говорится в публикации на официальном сайте Университета Сассекса.

Фото: Zarak Khan / Unsplash Подключение беспроводных наушников к смартфону - пожалуй, самый распространенный способ использования Bluetooth в 2023 году

Технология Bluetooth в мае 2023 г. отметила свое 25-летие – первая ее ревизия была представлена в 1998 г. За эти годы она доросла до версии 5.4 (премьера состоялась в феврале 2023 г.).

Лучше во всем

Создатели технологии открыто называют Bluetooth устаревшей технологией, отмечая, что она использует радиоволны, то есть наработки 125-летней давности (впрочем, равно как Wi-Fi и сотовые сети пятого поколения). В своей статье, размещенной на портале Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), профессоры написали, то их разработка способна одновременно и экономить заряд аккумулятора в сравнении с Bluetooth, и обеспечить высокую пропускную способность, необходимую для мультимедийных приложений.

«Нам больше не нужно полагаться на электромагнитную модуляцию, которая по своей сути требует много энергии. Мы можем увеличить время автономной работы носимых устройств и домашних помощников, например, используя модуляцию электрического поля вместо Bluetooth. Это решение не только сделает нашу жизнь намного эффективнее, но и откроет новые возможности взаимодействия с устройствами в умных домах», – заявил Дэниел Рогген, профессор инженерии и дизайна Университета Сассекса.

Перспективы очень светлые, но придется подождать

К преимуществам модуляции низкочастотного электрического поля на фоне Bluetooth (фактически, это модуляция электромагнитная модуляция) Рогген отнес низкую себестоимость. По его словам, это очень важно, поскольку за счет минимальной цены технологию можно будет быстро и легко внедрить в социум (could be rolled out to society quickly and easily).

В настоящее время ученые находятся в поиске партнера, который помог бы им коммерциализировать их технологию – довести ее разработку до конца, сделать устройство для модуляции электрического поля достаточно миниатюрным для использования в гаджетах и наладить массовое производство. Насколько далеко они продвинулись в этом, ни Рогген, ни его коллега Прэнс не уточняют.

«В случае массового производства решение можно было бы миниатюризировать до одного чипа и снизить стоимость всего до нескольких пенни за устройство, а это означает, что его можно было бы использовать во всех устройствах в не столь отдаленном будущем», – сказал Рогген.

Согласно курсу ЦБ на 23 ноября 2023 г., 1 фунт стерлингов стоит около 111 руб. В одном фунте – 100 пенни, то есть, если расчеты Роггена окажутся верны, то стоимость чипа, способного заменить модуль Bluetooth и во всем превзойти его, не превысит этих 111 руб.

Вместо радиоволн – лучи света

В современном мире своя улучшенная альтернатива есть не только у Bluetooth, но и у 26-летней (премьера – в сентябре 1997 г.) технологии Wi-Fi. В обоих случаях их замена нацелена на использование на небольших расстояниях.

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев sbercrm

Вместо Wi-Fi в обозримом будущем может начаться массовое применение технологии Li-Fi – она подразумевает использование инфракрасного спектра света для передачи информации на очень высокой скорости (до 100 раз быстрее Wi-Fi) в пределах одного помещения. Например, на базе Li-Fi можно настроить беспроводную сеть в квартире или офисе, чтобы никто посторонний не смог к ней подключиться.

Но, в отличие от разработки Прэнса и Роггена, Li-Fi еще летом 2023 г. получила сертификат IEEE, и теперь ее второе название – IEEE 802.11bb. Теперь любой производитель сетевого оборудования может начать массовый выпуск роутеров с поддержкой этой технологии.