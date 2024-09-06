Два года просрочки прав на ПО обошлись российской ИБ-компании в миллионы плюс проценты

Спор двух компаний из сферы информационной безопасности закончился для ООО «Артсофт» необходимостью уплатить ООО «Газинформсервис» 2,2 млн руб. долга за просроченную оплату прав на программное обеспечение. Еще 500 тыс. руб. будет взыскано с «Артсофт» в качестве процентов.

Долг и проценты за право на ПО

По решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга компании «Артсофт» придется заплатить компании «Газинформсервис» 2,2 млн руб. Это двухлетняя задолженность, начисленная за использование простой (неисключительной) лицензии права на использование компьютерных программ. Сумма, которая должна была быть выплачена в январе 2022 г. по состоянию на январь 2024 г. была уплачена лишь частично. Также «Артсофту» предстоит уплатить 500 тыс. руб. в счет процентов.

«Газинформсервис» это российский разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания занимается защитой персональных и конфиденциальных данных, технологических процессов, а также обеспечением безопасности и непрерывности бизнес-процессов.

«Артсофт» – системный интегратор в области корпоративной безопасности, оказывающий услуги по консалтингу в сфере безопасности, проектированию систем защиты, внедрению средств защиты и подсистем корпоративной защиты, и технической поддержке таких систем.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Помимо более 2 млн рублей задолженности компании «Артсофт» придется заплатить компании «Газинформсервис» 500 тысяч рублей в счет процентов

Частичная оплата по договору

«Газинформсервис» и «Артсофт» 9 июля 2020 г. заключили лицензионный договор, по которому «Газинформсервис» передавал «Артсофт» права (простая неисключительная лицензия) на программное обеспечение, а «Артсофт» должен был оплачивать их стоимость в соответствии с договором.

В декабре 2021 г. «Артсофт» были переданы права на ПО, а также сертифицированный установочный комплект для ПО. Всего «Газинформсервис» было передано «Артсофт» на условиях простой (неисключительной) лицензии прав на использование ПО, включая сертифицированный установочный комплект, на сумму 2743980 руб.

По договору «Артсофт» обязался оплатить счет в течение пяти дней с момента получения продукта. Исходя из этого, оплата по акту и товарной накладной от 27 декабря 2022 г. должна была быть осуществлена в срок до 10 января 2022 г. включительно. Но по состоянию на 19 января 2024 г., согласно акту сверки взаимных расчетов, оплата поступила лишь частично.

Сумма задолженности «Артсофт» перед «Газинформсервис» составила 2,2 млн руб.

Претензия, оставшаяся без ответа и суд

24 октября 2023 г. «Газинформсервис» направил «Артсофт» претензию, но компания оставил претензию без удовлетворения.

Поэтому «Газинформсервис» 14 февраля 2024 г. обратился в арбитражный суд с иском.

Суд выяснил, что сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за 2021 г., в котором «Артсофт» подтверждает сумму задолженности. Далее суд исходил из статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, за пользование чужими денежными средствами, вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица, необходимо уплатить проценты на сумму этих средств.

В результате Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга решил взыскать с компании «Артсофт» в пользу компании «Газинформсервис» 2,2 млн руб. долга и 523, 2 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Причем проценты будут начисляться «Артсофт» и дальше – с 20 января 2024 г. и по день оплаты долга.

Цепочка задолженностей

Как сообщил CNews генеральный директор компании «Артсофт» Артур Закиров, компания «Артсофт» решила не подавать апелляцию на данное судебное решение, поскольку признает задолженность.

По словам Артура Закирова, задолженность перед ООО «Газинформсервис» была вызвана невыплатами компании «Артсофт» со стороны другой компании – ПАО «ТГК-2». С ней «Артсофт» заключила контракт на выполнение работ по разработке системы и ее внедрению в области защиты критической информационной инфраструктуры. Среди поставляемого ПО было также ПО «Газинформсервис». «ТГК-2» неоднократно нарушала сроки оплаты, что подтверждается административным расследованием Ярославского УФАС, часть работ, оборудования и ПО не была оплачена и «Артсофт» обратилась в суд.

«Эти обстоятельства привели к финансовым трудностям для нашей компании и, как следствие, к возникновению задолженности перед истцом». – Рассказал Артур Закиров.

CNews также обратился к компании «Газинформсервис» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.