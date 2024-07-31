«АльфаСтрахование» и Smart Engines создали отечественную систему ИИ для классификации документов

«АльфаСтрахование» и российские разработчики Smart Engines создали полностью отечественную систему на базе искусственного интеллекта, предназначенную для классификации и маршрутизации документов. Она позволяет распознавать, типизировать и сортировать свыше 20 тыс. документов в день. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

Решение создано в рамках программы импортозамещения зарубежных решений. Оно ускоряет сортировку документов на 25%.

Система состоит из двух ключевых компонент – фирменной OCR-технологии для полнотекстового распознавания ученых Smart Engines и созданных специалистами «АльфаСтрахование» компактных лингвистических моделей. Продукт является на 100% импортонезависимым, поскольку в нем не используется ни код Open Source, ни какие-либо иные иностранные программные компоненты.

Решение превосходит зарубежные аналоги с точки зрения скорости распознавания, качества и производительности. OCR Smart Engines способна обрабатывать до 15 страниц в секунду. Подобная скорость достигается за счет использования сверхлегких или 4,6-битных нейросетей – это собственная запатентованная разработка Smart Engines.

ИИ распознает и классифицирует любые документы А4: жесткие (договоры, финансовые документы, клиентские обращения и многое другое) и гибкие формы, фотографии и сканы. Помимо русского, программное решение обеспечивает распознавание текстовых данных на более 100 языках мира: от тех, которые базируются на кириллических и латинских алфавитах, до более сложных - арабский, корейский, японский, китайский и др.

«Ежедневно в «АльфаСтрахование» поступают десятки тысяч документов: договоры, финансовые документов, клиентские обращения и многие другие. Их необходимо не только распознать, но и типизировать, рассортировать, разослать по нужным отделам или же предоставить по запросу налоговой и иных регуляторов. Ключевым фактором для перехода на российскую OCR технологию от Smart Engines для нас стали скорость и качество распознавания. В результате внедрения нам удалось заметно – на 25% – ускорить обработку документов и минимизировать риск возникновения ошибок», – сказала Наталья Корецкая, директор операционного департамент «АльфаСтрахование».

«После ухода иностранных вендоров наша компания в условиях цейтнота создала и вывела на рынок систему распознавания текстов. Нынешние успехи «АльфаСтрахование» демонстрируют, как мотивированная и квалифицированная команда заказчика может решать сложные задачи с помощью качественных решений российского производства. Наше совместное решение не только позволило решить проблему ухода западных игроков, но и оказалось весьма элегантным с точки зрения реализации», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.