«АльфаСтрахование» запустила полную поддержку клиентов в мессенджере Max
«АльфаСтрахование» дала возможность клиентам обращаться в поддержку по любым вопросам через мессенджер Max даже без авторизации в чат-боте. Также в мессенджере доступно полноценное приложение компании с уже привычным клиентам интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».
В Max интегрирован весь функционал приложения или личного кабинета клиента на сайте «АльфаСтрахование»: оформление и продление полисов, урегулирование страховых случаев онлайн с быстрой выплатой или выбором станции ремонта, медицинские сервисы – от записи к врачу до вызова скорой и оплаты счетов из клиник.
Получить консультацию можно даже без авторизации – служба поддержки поможет разобраться в любом вопросе круглосуточно.
Чтобы воспользоваться приложением, необходимо ввести в поисковой строке «АльфаСтрахование» и нажать кнопку «Старт».