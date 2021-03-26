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«Алиса» научилась оформлять страховку через «Альфастрахование»

Интернет Веб-сервисы

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» теперь умеет оформлять туристические страховки «Альфастрахование». Чтобы запустить процесс, достаточно сказать «Алисе» фразу: «навык Альфастрахование» – и следовать дальнейшим инструкциям.

«Алиса» соберет всю необходимую для оформления полиса информацию: задаст вопросы о стране путешествия, возрасте клиента, датах поездки и узнает о дополнительных рисках – например, собирается ли человек заниматься активными видами спорта. После этого помощник рассчитает стоимость страховки и предложит ее оплатить, направив ссылку в смс. Процедура займет всего несколько минут.

При покупке полиса с помощью «Алисы» клиент автоматически получает скидку 10% по специальному промокоду «Алиса».

«Сервисы «Альфастрахования» становятся все более совершенными с технологической точки зрения и удобными в использовании. Очередное подтверждение этому – первая на страховом рынке интеграция страховой услуги в один из самых популярных голосовых помощников. Клиенту даже не нужно вводить руками свои данные, достаточно голосом ответить на вопросы «Алисы», и через несколько минут он получит свою страховку. Именно таким и должно быть страхование в XXI веке – простым и доступным», – сказал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «Альфастрахование».

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