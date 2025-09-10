«Ингосстрах» перешел на отечественную MDM-систему

Для управления клиентскими данными «Ингосстрах» теперь использует российское решение — «Единый клиент» от HFLabs. Под его управлением находятся более 100 млн учетных записей. Об этом CNews сообщили представители HFLabs.

«Единый клиент» в «Ингосстрахе» пришел на смену иностранному MDM. Предыдущая система перестала быть эффективной из-за ограниченной функциональности: так, она не учитывала бизнес-требования разных подразделений и не ранжировала контакты клиентов. Эти требования, а также возможность учета согласий на обработку персональных данных и рекламные коммуникации, стали основными при выборе нового ПО.

MDM-система от HFLabs позволяет видеть полный продуктовый профиль каждого потребителя и понимать, какие еще полисы ему можно предложить. Алгоритмы «Единого клиента» ранжируют контакты и подсвечивают те из них, по которым наиболее реально связаться с застрахованным лицом или страхователем. Кроме того, MDM маркирует массовые телефоны и имейлы, которые принадлежат страховым агентам и партнерским организациям — например, финансовым маркетплейсам.

«После внедрения отечественной MDM-системы качество данных повысилось. Мы нашли около 11% клиентских записей, в которых был неверно указан пол, — это влияет на скоринговый балл и расчет тарифов. Примерно 30% электронных адресов и 14% номеров телефонов «Единый клиент» пометил как массовые и партнерские. Теперь мы используем корректные контакты для маркетинговых кампаний и не тратим деньги на коммуникации по тем из них, которые заведомо не ответят», — сказала Оксана Ширенина, руководитель Центра по управлению качеством данных в «Ингосстрахе».

Также «Единый клиент» в «Ингосстрахе» отвечает за управление согласиями. В каждой клиентской карточке теперь можно найти информацию, на какие коммуникации и на какой срок дал разрешение тот или иной человек. Это позволяет страховщику гибко настраивать рассылку рекламных сообщений и сохранять лояльность своей аудитории. В будущем «Ингосстрах» может организовать кросс-групповой обмен данными тех клиентов, которые дали на это свое согласие.