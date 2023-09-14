«Диасофт» обеспечил онлайн-обслуживание VIP-клиентов в крупном российском банке

Компания «Диасофт» и российский банк из топ-5 завершили проект по запуску дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для клиентов private banking (юридических лиц, являющихся VIP-клиентами банка). Для решения этой задачи была выбрана платформа развития Digital Q.UP.

Интегрировав ДБО от «Диасофт» в существующий ИТ-ландшафт, банк теперь может предоставлять услуги VIP-клиентам в режиме онлайн. Клиенты банка могут совершать через интернет-банк рублевые переводы, валютные операции, операции с наличными, обмениваться сообщениями свободного формата, открывать депозиты.

Также клиенты банка могут одновременно подписывать до нескольких тысяч документов электронной подписью на базе «Криптопро» и создавать платежные документы по шаблону. Применение справочников в ДБО позволяет облегчить процесс заполнения полей.

«Поскольку сотрудники банка имеют доступ к удаленному рабочему месту за пределами банковского контура, ДБО должна соответствовать высоким стандартам безопасности банка. ДБО для юридических лиц от «Диасофт» прошла необходимый аудит на наличие уязвимостей со стороны банка-заказчика и внешней проверяющей организации и доказала свою надежность. Отказоустойчивость ДБО была обеспечена с помощью развертывания системы в кластерной архитектуре на современном технологическом стеке», – сказал Максим Никифоров, руководитель продукта «Цифровые каналы и сервисы», компания «Диасофт».

В дальнейшем партнеры планируют развивать сотрудничество в части автоматизации бизнес-процессов и модернизации ИТ-систем банка.