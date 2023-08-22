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«МТС банк» запустил сервис приема платежей через СБП в онлайн-банке для предпринимателей

«МТС банк» сообщил о запуске для компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сервиса оплаты покупок с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) в онлайн банке «МТС банк бизнес». Клиенты МСБ, подключенные к эквайрингу «МТС банка», смогут использовать СБП для приема платежей за свои товары и услуги.

Для этого предпринимателю в онлайн банке «МТС банк бизнес» нужно сгенерировать QR-код и передать его клиенту любым из способов: показать на экране смартфона, отправить по электронной почте, через мессенджеры или распечатать на бумажном носителе. QR-код может быть как многоразовым, так и единичным для оплаты конкретного товара или услуги. При его создании можно выбрать сумму и счёт зачисления, а также дать QR-коду наименование. Покупателю достаточно через мобильное приложение своего банка навести камерой смартфона на предлагаемый QR-код, проверить стоимость товара и одобрить оплату.

Новый сервис позволит предпринимателям значительно снизить затраты на прием безналичных платежей. Для компаний малого бизнеса комиссия составит от 0,2% до 0,7% при проведении оплаты по QR-коду. Кроме того, для приема таких платежей не требуется дополнительных затрат на оборудование – QR-код формируется в интернет-банке.

Сервис оплаты по QR-коду в интернет-банке «МТС банк бизнес» доступен для клиентов «МТС банка», открывших в нем расчетный счет и пользующихся услугой торгового эквайринга. Для подключения сервиса клиенту нужно подать заявку на регистрацию в СБП оставив заявку на сайте «МТС банка».

В настоящий момент сервис доступен для владельцев смартфонов на Android и в веб-версии онлайн банка «МТС банк бизнес». В сентябре 2023 г. «МТС банк» планирует запустить его на смартфонах на iOS.

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