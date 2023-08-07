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«Точка» автоматизировала расчет сальдо для предпринимателей

Новый раздел, который помогает предпринимателям автоматически рассчитать сальдо, появился в интернет-банке «Точки». Такой инструмент позволит клиенту сэкономить до двух часов рабочего времени, которое он мог бы потратить на самостоятельные расчеты.

Сальдо — это остаток на счете за определенный промежуток времени. В данном разделе «Точка» автоматически считает его за клиента в рамках заданных фильтров: период, типы операций.

«Такого функционала ранее не было в интернет-банке, клиентам приходилось самостоятельно рассчитывать сальдо и остатки в Excel. Новый раздел полезен для финансового планирования, оценки эффективности и для операционных задач», — сказал Chief Platform Owner «Точки» Борис Ведерников.

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Новым разделом можно воспользоваться в веб-версии интернет-банка, нажав на кнопку «Расчетный счет», а затем — «Все операции».

«Точка» запустила обновленную версию интернет-банка после получения собственной банковской лицензии. Новый интернет-банк стал еще удобнее для пользователей. В нем появились биометрия по отпечатку пальца или скану лица, персонализация для настройки интернет-банка под себя, лента истории с «умным поиском», сквозная навигация для перехода из раздела в раздел, глобальный поиск по всему интернет-банку с функцией ChatGPT и другие «фишки», упрощающие бизнес-рутину предпринимателей.

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