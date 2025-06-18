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Юрлица и ИП могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес»

Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели могут размещать депозиты в индийских рупиях в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Депозиты в «СберБизнесе» в индийских рупиях — отличный инструмент для компаний, которые сотрудничают с Индией или стремятся диверсифицировать валютные риски. Ставка рассчитывается автоматически и зависит от суммы и срока размещения ― до 5,25% годовых. Сделка оформляется без участия клиентского менеджера, что очень быстро и удобно».

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