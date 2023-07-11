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Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане

Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории Казахстана. Облачное решение позволяет предприятиям сферы электронной коммерции вести бизнес в Республике Казахстан в полном соответствии с местным налоговым законодательством. Сервис доступен для всех участников рынка, при этом клиентам Assist дополнительная интеграция не требуется.

Assist разработал программное обеспечение, которое получает и обрабатывает данные чеков, отправляет их в ОФД, подтверждает и отправляет в налоговый орган для регистрации. Фискальные накопители при этом не нужны, необходимо только соблюдение требований к программно-аппаратному комплексу магазина. Одно из преимуществ решения в том, что Assist может сам генерировать фискальный признак чека в офлайн-режиме, то есть при отсутствии интернет-соединения сервис фискализации продолжает работать (до трех дней).

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Assist – сертифицированный провайдер услуги по онлайн-фискализации платежей, зарегистрирован в реестре данных государственной системы технического регулирования и в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, интегрирован с операторами фискальных данных в Казахстане: «ОФД Билайн», «ОФД Транстелеком», «ОФД Jusan».

«Онлайн-фискализация – неотъемлемая часть процесса продаж в сфере электронной коммерции. Мы предоставляем этот сервис нашим клиентам в России, поэтому было абсолютно логично развивать его в других странах присутствия Assist. Республика Казахстан – один из самых популярных и перспективных регионов ведения бизнеса у крупных брендов, как российских, так и международных, включая те, которые сейчас приостановили продажи на территории России. Наша задача – обеспечить максимально удобный выход на новые рынки нашим клиентам, поэтому компаниям, пользующимся сервисом онлайн-фискализации Assist в России, не требуется дополнительная интеграция для начала работы в Казахстане», – отметил Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.

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