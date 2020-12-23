Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов

Мажоритарная доля уходит экосистеме «Сбера»

Сбербанк объявил о закрытии сделки по выкупу 29% доли в компании «Эвотор» у группы компаний «Атол» за 2,1 млрд руб. По итогам сделки «Сбер» стал мажоритарным акционером компании с контрольным пакетом 69%. Оставшаяся доля в размере 31% осталась у Андрея Романенко, одного из основателей Qiwi, сооснователя и гендиректора «Эвотора», а также его партнеров по ООО «Дата капитал». По итогам сделки также предполагается запуск новой опционной программы для мотивации ключевого менеджмента компании, говорится в официальном заявлении банка.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эвотор» было основано в 2016 г. компаниями «Цифровые технологии» (100% дочернее предприятие Сбербанка), «Атол» и «Дата капитал». По данным Сбербанка, на сегодняшний день «Эвотор» является «лидером цифровизации малого и микробизнеса» и занимает долю порядка 70% на российском рынке смарт-терминалов, при этом каждый четвертый предприниматель в стране использует «умные» кассы и технологические сервисы компании.

«Мы довольны результатами работы и скоростью развития "Эвотора"», – сказал Лев Хасис, первый зампредседателя правления Сбербанка. – Всего за несколько лет коллегам удалось занять лидирующие позиции на огромном рынке, и смарт-терминалы "Эвотор" уже стали стандартом качества, бенчмарком, на который ориентируются все. "Эвотор" — это ценный и стратегически важный актив для нашей экосистемы, с которым мы связываем большие планы».

«"Эвотор" вобрал в себя технологическую и продуктовую экспертизу, накопленную за долгие годы группой компаний "Атол", одним из лидеров рынка технологий для розничного бизнеса в России, — отметил Алексей Макаров, сооснователь и председатель совета директоров группы компаний «Атол». — Вместе с нашими партнерами мы построили современную цифровую компанию, услугами которой пользуется каждый четвертый бизнес в нашей стране, значительно изменили рыночный ландшафт и отрасль автоматизации ритейла, привнесли в малый бизнес облачные технологии и большие данные».

История взлета «Эвотора»

В список видов деятельности компании «Эвотор», по данным «СПАРК-Интерфакс», включено производство офисной техники и оборудования, компьютеров и периферийного оборудования, машин для обработки текста и др., а также агентская деятельность по оптовой торговле широким перечнем товаров, включая радио-, теле- и видеоаппаратуру (в сумме 16 видов деятельности по ОКВЭД). На пресс-конференции Сбербанка по поводу основания «Эвотора» было озвучено, что компания займется производством «умных» касс и продвижением маркетплейса облачных услуг для малого и микро- бизнеса. В задачи «Эвотора» также изначально входило сотрудничество с Федеральной налоговой службой (ФНС) России в сфере развития услуг облачной налоговой отчетности.

Сбербанк получил мажоритарную 69% долю «Эвотора» за 2,1 млрд руб.

За четыре года деятельности компании, по данным Сбербанка, было активировано около 700 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», при этом в маркетплейсе «Эвотор.Маркет» сейчас представлено более 500 сервисных приложений для управления бизнесом. В настоящее время процессинговая платформа «Эвотор.PAY» поддерживает услугу подключения эквайринга 156 моделей онлайн-касс без визита в банк владельцам.

«Покупка "Сбером" мажоритарной доли в "Эвоторе" подтверждает высокий потенциал рынка технологий для автоматизации бизнеса, – отметил Андрей Романенко, генеральный директор «Эвотора». – "Эвотор" продолжит развивать собственную экосистему продуктов и SaaS-сервисов. "Эвотор" уже стал лидером цифровой трансформации малого и микробизнеса. Софт "Эвотора" для кассиров — один из самых популярных в российском ретейле».

В 2019 г. CNews сообщил о том, что маркетплейс «на_полке», который был запущен Сбербанком и «Эвотором» в 2018 г. как сервис оптовых закупок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, начал предлагать услуги оптовых закупок «на_полке» для физических лиц.

Также в 2019 г. Сбербанк и «Эвотор» представили первый в России смарт-терминал «Эвотор 5i» со встроенным эквайрингом, который объединил в одном корпусе смарт-терминал и ПИН-пад для проведения безналичных платежей.

В июле 2020 г. CNews рассказал об успешной интеграции платежного сервиса Сбербанка «Плати QR» в онлайн-кассы «Эвотор», благодаря чему всем владельцам онлайн-касс «Эвотора» стал доступен прием безналичных платежей с помощью QR-кода.

Дальнейшие планы развития «Эвотора»

После приобретения контрольной доли в «Эвоторе» продолжится процесс интеграции компании в экосистему «Сбера», а также запуск новых продуктов и направлений бизнеса для предложения клиентам комплексных решений, отметили в Сбербанке.

По словам Романенко, для повышения эффективности бизнес-модели «Эвотора» компании нужно укреплять позиции в среднем бизнесе и выходить в новые сегменты, прежде всего в крупный бизнес.

«Умный» фискальный регистратор «Эвотор Power»

«В ближайшие четыре года нашей команде предстоит ответить на новые вызовы. Мы будем развиваться, чтобы отвечать новым потребностям наших клиентов, бизнес которых растет и становится омниканальным», – отметил Андрей Романенко.

На 2021 г. запланирован выход «Эвотора» при поддержке Сбера на рынок технологий для крупного и среднего бизнеса, а также электронной коммерции. «Эвотор» также планирует дальнейшее развитие «умного» фискального регистратора «Эвотор Power» с функциями смарт-терминал, POS-системы, принтера чеков и сканера штрих-кодов и QR-кодов, который уже интегрирован с крупнейшими системами автоматизации торговли — 1C, r-keeper и другими. Партнерство с Delivery Club позволяет управлять доставкой заказов прямо с экрана «Эвотор Power».