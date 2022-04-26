«Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса

В ИТ-компании «Эвотор» стартовала программа «Эвоспринт», в рамках которой эксперты «Эвотора» помогут ИТ-разработчикам определить потенциал их продукта, начать продажи и привлечь клиентов. Компания также будет продвигать перспективные сервисы среди пользователей смарт-терминалов «Эвотор».

Программа «Эвоспринт» рассчитана на ИТ-разработчиков сервисов для микро, малого и среднего бизнеса в торговле, HoReCa и в сфере услуг (фитнес, салоны красоты и т.п.).

Эксперты «Эвотора» помогут оценить востребованность продукта, уточнить его целевую аудиторию, создать рабочую модель и ценовое предложение и впоследствии разработать эффективную стратегию продвижения. Наставники «Эвоспринта» ― специалисты по конкретным сегментам МСБ и трекеры с большим опытом запуска стартапов и акселераторов. Длительность программы для каждого участника индивидуальна и зависит от целей. При подтверждении гипотезы и при понятной бизнес-модели «Эвотор» поможет в продвижении и продажах продукта в своих и партнерских каналах продаж.

Анна Бороздина, руководитель направления по работе с внешними разработчиками «Эвотора», сказала: «В России на сегодня используется уже более 850 тыс. смарт-терминалов «Эвотор». У нас есть понимание специфики и задач различных сегментов микро, малого и среднего бизнеса, накоплена огромная база данных по разным сегментам МСБ. Для новых ИТ-разработчиков участие в программе даст возможность лучше понять своего клиента, его задачи и «боли» и создать полезный и востребованный продукт. Перспективные продукты мы готовы продвигать в собственных каналах коммуникации с клиентами и через партнерскую сеть, обеспечив инфраструктуру продаж и первую линию поддержки для ИТ-разработчиков».

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Сервисы, с которыми ИТ-разработчики могут участвовать в программе, должны решать задачи предпринимателей по автоматизации продаж, логистике, соблюдению законодательства, выходу в онлайн, ЭДО и использованию данных (big data). Нужна как минимум тестовая версия сервиса и первые продажи.

«Эвотор» работает с разработчиками и интеграторами с 2016 г. В магазине приложений «Эвотор.маркет» сегодня доступно более 850 сервисов для бизнеса, большая часть из них создана внешними девелоперами. Любой разработчик может зарегистрироваться на маркетплейсе, разработать прототип сервиса, протестировать его на ограниченной аудитории и выпустить продукт для всех пользователей смарт-терминалов «Эвотор». В «Эвотор.маркете» за все время зарегистрировалось около 2 тыс. разработчиков, маркетплейс уже стал «песочницей» для проверки гипотез и тестирования новых сервисов для МСБ. За прошлый год выручка сторонних разработчиков в «Эвотор.маркет» составила более 200 млн руб.