«Эвотор» поможет предпринимателям спрогнозировать продажи с помощью ИИ

«Эвотор» и Megainsight запустили сервис прогнозирования спроса на базе ML-технологий (Machine Learning, машинного обучения). Приложение поможет предпринимателям спрогнозировать продажи, скорректировать закупки и ассортимент.

Сервис Prognoz.Me анализирует данные о продажах торговой точки и категории бизнеса в целом, учитывая влияние на продажи разных факторов: сезонности, дня недели и месяца, праздничных дней и других параметров. На основе этих данных сервис прогнозирует спрос на конкретные товары на неделю вперед.

Prognoz.Me также даст рекомендации по топ-10 товарам, которые хорошо продаются в категории, но которых нет в ассортименте торговой точки.

Сервис поможет предпринимателям оптимизировать затраты, скорректировать ассортимент, уменьшить объем списаний и уценок, увеличить маржинальность и средний чек.

Целевая аудитория сервиса ― супермаркеты, продуктовые магазины, кофейни и общепит, а также любые сервисы, в которых присутствует сезонность, изменение продаж из-за выходных, праздничных дней и погоды.

«ML-технологии активно внедряют федеральные сети, крупный непродуктовый ритейл, маркетплейсы. Теперь решения на базе искусственного интеллекта становятся доступными для малого бизнеса. Предприниматели могут прогнозировать спрос на свой ассортимент, оперативно корректировать закупки скоропортящихся товаров, не держать большой сток и не терять клиентов из-за отсутствия популярных товаров», — комментирует директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор» Игорь Оганесян.

Сервис прогноза спроса Prognoz.Me доступен в магазине приложений «Эвотор.Маркет».