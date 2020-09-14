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В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Пятёрочка», банк ВТБ и платежная система Alipay провели первую успешную оплату в магазине самой крупной торговой сети России. Транзакция даёт старт процессу интеграции сервисов Alipay в систему платежей «Пятёрочки».

Alipay – одна из наиболее популярных платежных систем в Китае: более 60% покупок производится через неё. Большинство китайских путешественников сталкиваются с трудностями при расчётах в поездках по миру и в том числе по России, т.к. отсутствует техническая возможность использовать привычные им методы оплаты.

Первый успешно проведённый платеж открывает дополнительные возможности для гостей магазинов по оплате с помощью Alipay: по итогам развёрнутого тестирования и проведения необходимых доработок новая технология станет доступна в магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – ключевых регионах притяжения туристов из Китая.

Для оплаты потребуется только мобильный телефон: с помощью приложения Alipay необходимо будет отсканировать QR-код на экране кассы (у кассира или на терминале самообслуживания) и нажать кнопку «оплатить» в приложении. Такая бесконтактная форма оплаты более безопасна в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки по сравнению с использованием наличных денег.

«Львиная доля расчётов в Китае происходит с помощью бесконтактных технологий и использования QR-кодов. Уверен, что внедрение системы Alipay в наших магазинах даст гостям «Пятёрочки», например, студентам из Китая, безусловное удобство, а после открытия границ его смогут оценить и все туристы из КНР. Это ещё один шаг к укреплению доверия наших гостей благодаря созданию технологичных, удобных и безопасных сервисов», - отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«ВТБ уже несколько лет развивает сотрудничество с Alipay, и новая технология бесконтактной оплаты всегда демонстрирует свою эффективность. Совершать покупки стало быстрее и удобнее, а во время пандемии - ещё и безопаснее. Запуск технологии приёма платежей с помощью Alipay в магазинах "Пятёрочка" позволит туристам и гражданам Китая, постоянно проживающим в России, проводить операции привычным способом. В дальнейшем мы обеспечим работу технологии в других точках сети», - сказал Алексей Киричек, банк ВТБ, вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ.

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