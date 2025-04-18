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Клиенты Serverspace из Бразилии смогут оплачивать услуги провайдера через местные платежные системы

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, запустил платежный шлюз для клиентов из Бразилии, а также компаний, продвигающих свой бизнес в этой стране. Теперь пользователи могут оплачивать услуги через местные платежные системы — Pix и Boleto bancário. Эти способы привычны для бразильского рынка и используются для онлайн-платежей и офлайн-торговли. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

В России пользователи Serverspace обычно оплачивают услуги провайдера банковскими картами, через систему быстрых платежей или электронные кошельки. Для платежа достаточно карты и номера телефона. Но в Бразилии все устроено иначе. Чтобы совершить оплату, нужно указать CPF — персональный регистрационный номер налогоплательщика. Без него транзакция не проходит. Кроме того, каждая оплата должна сопровождаться фискальной нотой — официальным документом для налоговой отчетности, и простого чека недостаточно. Новый шлюз с поддержкой платежных систем Pix и Boleto bancário учитывает эти особенности и упрощает проведение платежей для клиентов бразильского представительства Serverspace.

«Подключение локального платежного шлюза — это не просто техническое обновление, а часть нашей долгосрочной стратегии развития в Латинской Америке. Мы стремимся обеспечить максимальную адаптацию сервиса к требованиям локального рынка. Это особенно важно для российских компаний с филиальной сетью в Латинской Америке, а также наших соотечественников, которые живут и развивают свой бизнес в этом регионе. Они активно используют облачные сервисы для построения виртуальной инфраструктуры и нуждаются в удобных инструментах для проведения всех сервисных оплат», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

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