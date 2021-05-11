Atos создаст парк служебных электромобилей к 2024 году

Atos намерена перевести все свои 5,5 тыс. служебных автомобилей на электрические модели к концу 2024 г. Этот шаг позволит сократить выбросы углекислого газа автопарком компании на 50% в течение трех лет, что поспособствует реализации амбиций Atos по достижению «чистого нуля» к 2028 г.

Atos установит новые многоместные зарядные станции на своих объектах, тем самым расширив сеть компании со 100 зарядных станций до более чем 500 к 2024 г. Кроме того, Atos предложит сотрудникам, использующим служебные электромобили, возможность установки зарядных станций у них дома.

Рынок электромобилей все еще находится на стадии становления, но стремительно развивается. По мере того как правительства по всему миру реализуют политику, направленную на ускорение революции электромобилей, их глобальные продажи достигли рекордного уровня в 2020 г. при одновременном спаде продаж легковых автомобилей.

Atos привержена идее снижения выбросов углекислого газа транспортными средствами до нуля. Чтобы иметь возможность предлагать широкий выбор транспортных средств своим сотрудникам, компания намерена взаимодействовать c сетью производителей и поставщиков электромобилей. В частности, Atos будет сотрудничать с компаниями Renault и Stellantis, которые успешно реализовали свои амбициозные планы по интеллектуальной и устойчивой мобильности.

Данная инициатива – ещё один шаг Atos в направлении продвижения экологически безопасного транспорта на своих объектах по всему миру, наряду с каршерингом электромобилей. Такой подход побуждает сотрудников отдавать предпочтение декарбонизированным и коллективным видам транспорта.

«Renault разделяет амбиции Atos по продвижению экологически чистой мобильности и достижению нулевого выброса углекислого газа. Я убежден, что компании смогут сыграть важную роль в изменении окружающей среды к лучшему. Являясь лидером по производству электромобилей с самым большим парком электромобилей в Европе и многолетним опытом обслуживания клиентов, Renault с гордостью поддерживает инициативу Atos. Мы надеемся, что и многие другие игроки присоединятся к нам, чтобы совместными усилиями двигать прогресс вперёд», — сказал Лука де Мео, генеральный директор Renault.

«Stellantis предлагает широкий выбор современных автомобилей с низким уровнем выброса углекислого газа: более 30 доступных электрифицированных моделей, а также легковых коммерческих автомобилей на топливных элементах будут представлены уже этой осенью. Мы рады, что Atos решил выбрать Stellantis в качестве основного поставщика аккумуляторных и гибридных электромобилей, и стремимся обеспечить наших клиентов экологичными, безопасными, а также доступными мобильными решениями, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением», — отметил Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis.

«Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, связанной с изменением климата, мы несем коллективную ответственность за меры, принимаемые для снижения выбросов углекислого газа. Переход компании к электрическому автопарку к 2024 г. является важным шагом на пути к реализации наших амбиций по достижению «чистого нуля» к 2028 г. Несмотря на то, что рынок электромобилей еще молод, технология уже готова к использованию в корпоративных автопарках благодаря усилиям ведущих автомобильных производителей, таких как Renault и Stellantis. Мы гордимся тем, что стоим во главе этих изменений и даем возможность нашим сотрудникам делать то же самое», — сказал Эли Жирар, генеральный директор Atos.