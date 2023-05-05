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ГАЗ внедрил систему резервного копирования «Кибер бэкап»

Единая система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развёрнута на производственной площадке в Нижнем Новгороде и на других предприятиях ГАЗа, российского производителя транспорта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект», разработчика решения.

На предприятиях ГАЗа создана единая ИТ-инфраструктура, которая объединила в себе локальные системы всех структур в общую корпоративную сеть. В компании возникла необходимость внедрения единого отечественного решения, которое позволило бы гарантированно защитить данные и обеспечить непрерывность рабочих процессов и гарантировать оперативное восстановление в случае сбоя. Требовалась надёжная защита больших объёмов различных данных: данных информационных систем, пользовательских данных, системных данных физических и виртуальных серверов. Для создания комплексной системы защиты и восстановления данных на своих предприятиях автопроизводитель выбрал решение компании «Киберпротект».

Из нескольких систем, представленных на российском рынке, специалисты ИТ-команды ГАЗа выбрали флагманский продукт компании «Киберпротект» — «Кибер бэкап». По словам начальника управления корпоративных сетевых сервисов ГАЗа Николая Епифанова, он соответствовал всем требованиям— надёжность, безопасность, отличная производительность и высокая скорость работы с большим количеством рабочих мест и серверов. Также специалисты оценили простоту настройки и администрирования, быстроту восстановления данных. Использование системы «Кибер бэкап» помогает холдингу резервировать большие объёмы данных — более 250 ТБ.

«Сделать выбор в пользу продукта компании "Киберпротект" нам помогли преимущества этого решения: комплексный подход к копированию различных видов ресурсов, надёжность, удобство управления, лицензионная и ценовая политика производителя. Важный момент в современных реалиях — это продукт отечественной компании, входящий в реестр российского ПО Минцифры России», — сказал Николай Епифанов.

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Процесс развёртывания новой системы и перехода с зарубежных продуктов на «Кибер бэкап» был поэтапным. Сначала ПО внедрили на основной производственной площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде. Затем новое решение масштабировали и на другие предприятия.

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