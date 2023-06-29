Российский ИИ научился подсказывать как экономно вырабатывать электричество из металлургического газа

НЛМК и «Инфосистемы джет» создали совместное решение для эффективного распределения энергоресурсов. Система, оснащенная искусственным интеллектом, дает рекомендации по оптимальному использованию ресурсов. Это позволяет экономить десятки миллионов рублей в год.

ИИ помогает ТЭЦ

Российская металлургическая компания НЛМК и системный интегратор «Инфосистемы джет» разработали сервис выдачи рекомендаций по оптимальному распределению энергоресурсов. Об этом CNews рассказали представители «Инфосистемы джет».

Сервис выдает рекомендации при помощи искусственного интеллекта для оборудования собственных электростанций НЛМК. Сервис для оптимизации потребления энергоресурсов позволяет экономить до 3 млн руб. ежемесячно. Годовая экономия за счет эффективного использования энергоносителей оценивается в десятки миллионов рублей, отмечают представители компании.

Как рассказал CNews представитель «Инфосистемы джет» сервис написан на языке Python, развернут на линуксовой виртуальной машине в Docker, а визуализация сделана в Grafana. Сервис по оптимальному потреблению доменного газа (отходы в виде газа, образующиеся во время выплавки чугуна в доменных печах) сделан за полгода.

Как это работает

Система сообщает машинисту котла тепловой электростанции (ТЭЦ) когда, в каких котлах и в каких пропорциях сжигать различные виды газа. А это, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность его потребления.

На НЛМК побочные продукты получения чугуна и кокса (доменный и коксовый газ) улавливаются, очищаются и используются для генерации собственной электроэнергии. Для того, чтобы калорийность получаемой смеси была стабильна, то есть давала достаточное количество тепла для производства энергии в виде пара, в нее добавляют природный газ.

Разработанное НМЛК и «Инфосистемы джет» решение позволяет точнее определить пропорции для смешивания разных видов топлива. Модель машинного обучения анализирует исторические данные за несколько лет, просчитывает соотношение энергоресурсов и выдает рекомендации по его оптимизации.

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Ранее решение об объемах и пропорциях применения различных видов газа для выработки тепловой энергии принимал машинист котельного агрегата ТЭЦ на основании показаний приборов котельного оборудования, среди которых не было показателей, характеризующих экономичность работы агрегата.

Чем занимаются НЛМК и «Инфосистемы джет»

Металлопродукция НЛМК используется в различных отраслях: от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

«Инфосистемы джет» работает на рынке системной интеграции. Компания занимается поставкой решений для ИТ-инфраструктур, ИБ, машинным обучением, ИТ-аутсорсингом и т.д. Штат компании насчитывает более 1,8 тыс. сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и странах СНГ.

«Инфосистемы джет» входит в ТОП 3 крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров и крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации по версии CNews Analytics.