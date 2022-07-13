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В челябинских дворах появится сеть заправочных станций для электромобилей

Южноуральская ИТ-компания «Интерсвязь» установила новую электрозаправку в микрорайоне Evo Park. Она расположилась по адресу Телевизионная, 6В. Бесплатная станция — собственная разработка челябинских специалистов, которая позволяет жителям заряжать экологически чистый транспорт прямо во дворе собственного дома. Об этом CNews сообщили представители компании «Интерсвязь».

Это уже третий запуск «энергетической заправки» в рамках масштабного проекта компании «Умный город». До конца 2022 г. «Интерсвязь» планирует увеличить количество устройств до двадцати во всех районах Челябинска. Воспользоваться ими владельцы электрокаров смогут при помощи синего ключа-таблетки от «Умного домофона».

По данным агентства «Автостат», в России на сегодняшний день около 20 тыс. электромобилей. Согласно планам российского правительства, к 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим. Поэтому сейчас особенно вырос спрос на создание удобной инфраструктуры для зарядки транспорта.

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Зарядная станция

Федеральную инициативу поддерживают как региональные власти, так и частные компании. «Интерсвязь» сосредоточила внимание на обслуживании владельцев электромобилей во дворах многоэтажных домов. Теперь, чтобы заправить транспорт, не нужно отправляться к торговому центру, удаленной заправке или протягивать провод на улицу из своей квартиры. Достаточно оставить электромобиль у специальной станции рядом с собственным домом.

«Мы стоим на пороге грандиозной электрификации автопрома. Сообщество пользователей электромобилей растет с каждым днем. На данный момент в Челябинске проживает более 200 владельцев подобного транспорта. Перед установкой заправочных станций, разработанных нашими специалистами, мы проводим обязательный опрос и выясняем, где особенно остро стоит проблема с их подзарядкой, — сказал директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников, — Если какая-то заправка будет пользоваться особенной популярностью, то мы готовы расширить число станций во дворах этих домов».

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Защита данных

Все электрозаправки компании будут оснащены разъемами Type 2. Это наиболее удобный и безопасный способ зарядки литий-ионной батареи переменным током средней мощности от 3,5 до 7 кВт. Такой режим благоприятно сказывается на долговечности аккумулятора.

Благодаря облачному программному обеспечению компании, владельцы электромобилей смогут удобно заряжать свой транспорт в городе. Система позволит легко находить станции и управлять процессом «заправки» прямо со своего смартфона.

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