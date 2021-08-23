Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке

Правительство придумало, как развивать рынок электрокаров в России. Для этого россиянам предоставят льготные ставки по кредитам и налогам на электрокары, бесплатный проезд по платным участкам дорог, а также льготы на парковку, следует из стратегии развития электрокаров. К 2024 г. в стране планируется произвести не менее 25 тыс. электромобилей и почти 10 тыс. зарядных станций для них. Однако авторы стратегии не исключают сценарий, при котором спрос на такой вид транспорта увеличить так и не удастся. Но при самом позитивном сценарии к 2030 г. в России общий парк электрокаров составит 3,23 млн.

Развитие электрокаров в России

В России появятся не менее 25 тыс. электромобилей и запущены 9,4 тыс. зарядных станций к 2024 г. Информация следует из концепции по развитию производства и использования электрокаров, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Координировать ее будет Минпромторг. Концепция предполагает два этапа с 2021 по 2024 гг. и с 2025 по 2030 гг. Так, к 2025 г. объем выпускаемых электрокаров составит 44 тыс., а к 2030 г. — 217 тыс., говорится в документе.

Для достижения этих показателей Правительство разработало ряд льгот и привилегий для производства и использования электрокаров в стране. Среди них — программы льготного кредитования и лизинга для электромобилей, а также бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог с 2022 г. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, а также специальные инвестиционные контракты, говорится в документе.

Правительство утвердило концепцию развития электрокаров в России

Правительство к 2024 г. также установит льготные ставки транспортного налога для владельцев электромобилей, а также льготы на парковку для них. И к тому же времени проработает вопрос об установления минимальной доли электрокаров и зарядных станций, которые будут использованы в целях государственных и муниципальных нужд.

Однако авторы документа видят три возможных сценария развития спроса на электрокары в стране. Самый неприятный из них — полное отсутствие стимулирования развития транспорта и инфраструктуры. При среднем варианте развития событий к 2030 г. доля электромобилей в России составит 15% от общего объема или превысит 1400 тыс. шт. Третий и самый лучший сценарий ускоренного развития позволит к 2030 г. достигнуть 30% рынка и общий парк электротранспортных средств 3,23 млн. электромобилей. Однако для этого планируется не только стимулировать спрос на электрокары, но и ограничить использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Какие изменения готовит Правительство

Правительство планирует развивать производственную базу по выпуску электромобилей и наращивать технологические компетенции, в том числе выпустить на рынок продукты с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, а также стимулировать спрос на них. На территории России планируется создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры и снятие регуляторных ограничений для использования электромобилей.

Также в стране будет установлена минимальная доля парковочных мест для электрокаров и требования по обязательному оснащению автозаправок зарядными станциями. Правительство, в том числе, определит перечень пилотных территорий и дорог для создания зарядной инфраструктуры.

К 2024 г. будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке производства электрохимии, электромеханики, электроники и производства электротранспортных средств.



Электрокары в России сегодня

В июне 2021 г. CNews писал о том, что предполагаемые затраты на господдержку развития электрокаров в России могут составить 803,7 млрд руб. Средства, которые будут выделены в рамках программы, планируется инвестировать в создание сетей зарядных станций, производство компонентов, а также на поддержку льготного автокредитования и лизинг электромобилей.

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Российским электромобилем в период до 2023 г. предлагается считать машину, собранную в России. С 2024 г. к сборке добавится сварка и окраска, с 2025 г., помимо прочего, для такого статуса станет обязательной локализации сборки электродвигателя и тяговой батареи.

Пилотными регионами развития электротранспорта в Минэкономразвития предлагают сделать Москву и Санкт-Петербург, а также города-курорты Сочи и Севастополь с высоким потенциалом развития каршеринга электромобилей.

В июне 2021 г. CNews писал об увеличении спроса на электромобили в России. Так, в мае 2021 г. спрос на электромобили в стране вырос в 10 раз по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Если год назад в стране за месяц купили всего 15 электрокаров, то в мае 2021 г. число приобретений выросло до 148, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Хотя, это количество невелико. Для сравнения, например, в Германии на июль 2021 г. в стане используется около 1 млн электромобилей и зарегистрировано около 57 тыс. новых машин.