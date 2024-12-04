Разделы

Цифровизация
|

Документы о немцах Поволжья оцифруют на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив немцев Поволжья поставлен отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Материалы фондов Государственного исторического архива немцев Поволжья в городе Энгельсе используют в своей работе краеведы, исследователи, ученые-историки не только России, но и зарубежных стран. Архив хранит основной массив документов по истории немцев Поволжья с момента заселения ими Поволжских земель в 1764-1767 гг. и вплоть до выселения в 1941 г. Архив был образован в марте 1923 г., сегодня в нем хранится более 1 тыс. фондов за период середина XVIII – 2016 г., в том числе более 280 фондов за период до 1917 г., фонды личного происхождения, фотодокументы. На основании архивных фондов написано большое количество исследовательских работ, защищены кандидатские и докторские диссертации, изданы монографии, сборники.

Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства
Маркет

Профессиональный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» оснащён V-образной моторизованной книжной колыбелью с независимой регулировкой пластин под разную толщину оригиналов и дополнительным углублением для корешка, что позволяет сканировать сшитые оригиналы с полным и неполным раскрытием. Устройство предназначено как для бережной бесконтактной оцифровки поврежденных и ценных документов, так и для потоковой оцифровки материалов хорошего качества. С помощью нового оборудования сотрудники архива смогут создать качественные цифровые копии для наиболее востребованных и редких оригиналов.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российский центр создания альтернативной электроники будет стоить 27 миллиардов

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Дефицита холодильников не будет. Таможня решила не требовать дополнительных документов для их ввоза в Россию

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще