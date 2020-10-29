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МТС и администрация Тольятти договорились «оцифровать» достопримечательности

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ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и Администрация Тольятти подписали соглашение о социально-культурном сотрудничестве, направленное на внедрение цифровых технологий в сфере культуры. Первым проектом в рамках достигнутых договоренностей станет интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка по Тольятти», запуск которого планируется в 2021 г.

Подписанное соглашение станет началом сотрудничества между МТС и Администрацией Тольятти в совместной реализации проектов, направленных на развитие культуры и образования, повышение туристической привлекательности города, популяризацию искусства и творчества, поддержку одаренной молодежи, а также на повышение доступности образовательных сервисов.

Работа в рамках соглашения началась: в настоящий момент проводится голосование по достопримечательностям Тольятти, в котором могут принять участие все желающие. На первом этапе десять объектов в Автозаводском районе, набравших больше всего голосов, войдут в интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Тольятти», и рядом с ними весной следующего года будут установлены информационные таблички с QR-кодами и аудиогидом.

«В Тольятти всегда уделялось большое внимание вопросам социокультурной сферы, работе с молодежью и развитию туристического потенциала. Применение современных цифровых инструментов в этих направлениях даст более высокую эффективность и позволит охватить новые аудитории, повысит привлекательность города в глазах туристов и сделает его более комфортным для жителей», - отметила заместитель главы городского округа Тольятти, руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.

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