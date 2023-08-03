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Для жителей и гостей Тольятти улучшили мобильную связь

Интернет стал быстрее на 20% во втором по величине городе Самарской области. «Мегафон» провел масштабную модернизацию сети — работы затронули свыше 100 телеком-объектов во всех районах автограда. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Технические специалисты также повысили емкость и надежность инфраструктуры на территории, где проживает более 600 тыс. человек. Для этого «Мегафон» перевел базовые станции, работающие в среднем частотном слое на технологию 4G. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам обеспечено высокое качество связи.

Спрос на мобильный интернет в Тольятти продолжает расти. Это подтверждает увеличившийся объем LTE‑трафика в сети оператора. Только за июль 2023 г. горожане — пользователи компании скачали 4000 ТБ данных — на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 г. По среднемесячному объему трафика на жителя лидирует Центральный район. Затем следует Комсомольский район, а замыкает тройку Автозаводской район.

«Инженеры оперативно провели значительную работу на действующей сети. Как результат — эффективное использование оборудования и частотного потенциала позволяет большему числу пользователей одновременно загружать тяжелые файлы. Помимо модернизации, мы продолжаем расширять покрытие в новых и густонаселенных микрорайонах. Летом запустили объекты связи на 40 лет Победы — в 14-ом квартале и улице Баныкина», — отметил директор «Мегафона» в Самарской области Виктор Югай.

Программа по улучшению качества связи затронула жилые микрорайоны, производственные предприятия, бизнес‑центры, магазины, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парки, скверы и другие места отдыха.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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