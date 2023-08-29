Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS

Международная сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помощью новой системы 174 оператора горячей линии ежемесячно обрабатывают около 300 тыс. обращений клиентов из России, Казахстана и Армении.

Специалисты горячей линии сети «Додо пицца» используют коммуникационную платформу Naumen, чтобы консультировать потребителей по вопросам оплаты и доставки, а также обрабатывать жалобы и претензии. Формат единого окна обеспечил операторам быстрый и удобный доступ к информации о клиенте и его заказе. В результате среднее время обработки обращений сократилось.

Благодаря интеграции Naumen Contact Center SaaS с CRM-системой компании специалисты горячей линии видят всю историю заказов клиента в рабочем окне в онлайн-режиме. Помимо этого, платформа работает в связке с голосовым ботом, внедренным в контактном центре сети: робот информирует клиентов о статусе заказов, а при необходимости переводит звонок на оператора.

«С переходом на Naumen Contact Center SaaS мы смогли не только ускорить обслуживание, но и выстроить более эффективную систему контроля качества. Поступающие в контакт-центр звонки автоматически сохраняются на платформе в виде аудиозаписей. 1,5% из них мы регулярно прослушиваем. Благодаря онлайн-отчетам о работе операторов мы видим, что доля ошибок на стороне наших сотрудников постепенно снижается», — сказала Любовь Хмелевская, руководитель голосового направления поддержки клиентов «Додо пицца».

«Выбор в пользу облачной платформы Naumen Contact Center SaaS избавил нашего клиента от дополнительных затрат на интеграцию, создание и поддержку ИТ-инфраструктуры, а также обеспечил быстрое замещение иностранного решения. Задолго до перехода на Naumen CC в контакт-центре «Додо пицца» был внедрен другой наш продукт — Naumen WFM, который позволил на 8% снизить затраты на ФОТ и в 10 раз сократить трудозатраты на построение расписания», — отметил Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни

У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства

Искусственный интеллект занимает «левацкие» позиции и страдает излишней политкорректностью

Стратегия цифровой трансформации меняется из-за санкций. Будет больше технологической независимости и госконтроля

Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов

«Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще