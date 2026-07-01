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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпова Анастасия

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Wildberries купил огромную онлайн-аптеку с сетью по всей России 1
01.07.2026 «Еаптека» стала частью экосистемы RWB 1
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 1
15.02.2017 «Эркафарм» перешла на платформу Naumen Contact Center 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 744 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35752 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7741 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4460 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5951 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 182 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47278 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19375 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2824 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3327 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4952 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10205 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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