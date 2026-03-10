Портфель MONT пополнился решениями экосистемы АСМО для комплексной автоматизации бизнеса

Группа компаний MONT расширила свой продуктовый портфель за счет решений АО «Информатика», одного из старейших российских разработчиков ПО для комплексной автоматизации производственных, финансовых и кадровых процессов. Партнерство нацелено на развитие рынка отечественных ИТ-решений и поддержку задач импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители MONT.

АО «Информатика» — российский разработчик программного обеспечения с более чем шестидесятилетним опытом создания и внедрения автоматизированных систем управления. За годы работы компания выстроила собственную экосистему решений на базе инструментальной платформы АСМО. Она охватывает ключевые процессы предприятий: от задач технического обслуживания и ремонта до управления персоналом, – и ориентирована на практическое применение в реальной производственной среде.

Под брендом АСМО объединены отечественные программные продукты для комплексной автоматизации предприятий любого масштаба. Решения закрывают задачи производственного и диспетчерского управления, а также финансово-экономические и управленческие процессы. Все продукты являются кроссплатформенными и включены в реестр российского программного обеспечения.

Одним из ключевых преимуществ вендора является комплексный подход к автоматизации: компания обеспечивает полный цикл работ — от обследования и анализа потребностей заказчика до внедрения, обучения персонала и последующей технической поддержки. Это позволяет адаптировать решения под специфику конкретных организаций.

«Расширение портфеля за счет решений АО „Информатика“ усиливает наше предложение в сегменте комплексной автоматизации предприятий. Мы фиксируем устойчивый спрос на зрелые российские продукты с глубокой отраслевой экспертизой и рассчитываем на активное развитие направления совместно с новым партнером», — сказал Александр Сахаров, руководитель группы развития новых вендоров MONT.

«Сотрудничество с MONT открывает для нас дополнительные возможности масштабирования и работы с широкой партнерской сетью. Объединение компетенций позволит ускорить внедрение отечественных решений и поддержать предприятия, реализующие проекты импортозамещения», — сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».