Разделы

ПО Ритейл Дистрибуция Импортонезависимость
|

Портфель MONT пополнился решениями экосистемы АСМО для комплексной автоматизации бизнеса

Группа компаний MONT расширила свой продуктовый портфель за счет решений АО «Информатика», одного из старейших российских разработчиков ПО для комплексной автоматизации производственных, финансовых и кадровых процессов. Партнерство нацелено на развитие рынка отечественных ИТ-решений и поддержку задач импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители MONT.

АО «Информатика» — российский разработчик программного обеспечения с более чем шестидесятилетним опытом создания и внедрения автоматизированных систем управления. За годы работы компания выстроила собственную экосистему решений на базе инструментальной платформы АСМО. Она охватывает ключевые процессы предприятий: от задач технического обслуживания и ремонта до управления персоналом, – и ориентирована на практическое применение в реальной производственной среде.

Под брендом АСМО объединены отечественные программные продукты для комплексной автоматизации предприятий любого масштаба. Решения закрывают задачи производственного и диспетчерского управления, а также финансово-экономические и управленческие процессы. Все продукты являются кроссплатформенными и включены в реестр российского программного обеспечения.

Одним из ключевых преимуществ вендора является комплексный подход к автоматизации: компания обеспечивает полный цикл работ — от обследования и анализа потребностей заказчика до внедрения, обучения персонала и последующей технической поддержки. Это позволяет адаптировать решения под специфику конкретных организаций.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Импортонезависимость

«Расширение портфеля за счет решений АО „Информатика“ усиливает наше предложение в сегменте комплексной автоматизации предприятий. Мы фиксируем устойчивый спрос на зрелые российские продукты с глубокой отраслевой экспертизой и рассчитываем на активное развитие направления совместно с новым партнером», — сказал Александр Сахаров, руководитель группы развития новых вендоров MONT.

«Сотрудничество с MONT открывает для нас дополнительные возможности масштабирования и работы с широкой партнерской сетью. Объединение компетенций позволит ускорить внедрение отечественных решений и поддержать предприятия, реализующие проекты импортозамещения», — сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Грандиозный обман Microsoft. В Windows встроили долгожданную суперполезную функцию, которая на деле оказалась пустышкой

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240