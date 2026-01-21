Группа компаний Mont добавила в линейку первый отечественный графический редактор AliveColors

ГК Mont подписала соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком программ для обработки изображений и видео «Аквис Лаб». В рамках партнерства в портфель Mont вошел графический редактор AliveColors — российская функциональная альтернатива Adobe Photoshop. Об этом CNews сообщили представители Mont.

Соглашение направлено на развитие и масштабирование продаж решений «Аквис Лаб», в том числе их флагманского решения — графического редактора AliveColors. Mont займется поддержкой продукта, его продвижением, а также организацией совместных маркетинговых и партнерских активностей.

AliveColors — решение для обработки фотографий, ориентированное как на корпоративных пользователей, так и на частных специалистов. Решение объединяет в себе профессиональные инструменты редактирования растровой и векторной графики: поддержку слоев, масок, цветокоррекции и расширяемость за счет плагинов — как собственной разработки, так и сторонних компаний, что позволяет интегрировать продукт в уже существующие рабочие процессы.

Ключевые особенности AliveColors — полная автономность, отсутствие зависимости от западных облачных сервисов и санкционных рисков. Решение обеспечивает высокий уровень безопасности данных и может использоваться в изолированных корпоративных контурах.

Компания «Аквис Лаб» более 20 лет работает на рынке, за это время команда выпустила свыше 30 программных продуктов. Среди них Akvis Retoucher, Akvis Coloriage AI, Akvis Sketch, Akvis OilPaint и другие решения для ретуши, стилизации и обработки фото- и видеоматериалов. Вендор внедряет технологии искусственного интеллекта для автоматизации и повышения качества обработки изображений.

«AliveColors — практичный графический редактор для тех, кому важно сохранить привычные сценарии работы, даже если интернет или внешние сервисы становятся недоступны. Партнерство с Mont открывает для нас новые возможности по выходу на новые рынки. Мы уверены, что экспертиза Mont и наша технологическая база позволят предложить рынку конкурентоспособное отечественное решение для профессиональной обработки изображений», — сказал Сергей Галенко, директор по развитию ООО «Аквис Лаб».

«Мы видим высокий потенциал продукта как функциональной и безопасной альтернативы зарубежным графическим редакторам и готовы инвестировать в его продвижение и масштабирование на рынке. Партнерство с Mont даст возможность «Аквис Лаб» усилить присутствие в госсекторе и отраслях, где востребовано локальное ПО без рисков утечек», — сказал Александр Сахаров, руководитель группы развития новых вендоров Mont.