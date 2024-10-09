Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

«Яндекс Браузер для организаций» заключил стратегическое партнерство с Mont

В рамках партнерства Mont, российский дистрибьютор ИТ-решений, будет заниматься продажей «Яндекс Браузера для организаций».

Партнёрство позволит Mont предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования бизнесом — от малых предприятий до крупных корпораций.

От перегрузки к фокусировке: изучаем роль современных HMI в промышленной автоматизации
Цифровизация

«Яндекс Браузер для организаций» создан специально для российских компаний, стремящихся усилить свою кибербезопасность. Он оснащен встроенной защитой от вредоносных файлов и сайтов, имеет специальный защищенный режим для работы с критически важными ресурсами, такими как банковские сайты и системы дистанционного банковского обслуживания. Браузер поддерживает десятки групповых политик, позволяющих администраторам и службам информационной безопасности настраивать дополнительные меры защиты, предотвращать утечки конфиденциальной информации.

«Яндекс Браузер для организаций» поддерживает протокол ГОСТ TLS и совместим с электронными цифровыми подписями, оснащен инструментами для администрирования. Дополнительно браузер может интегрироваться с облачными сервисами «Яндекс 360 для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Залеский, управляющий партнер FIS: Low-code должен быть настоящим лоу-кодом

Роскомнадзор сообщил о мощнейшей DDoS-атаке на свои ресурсы

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Китайские хакеры взломали систему телефонной прослушки США

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Криминальные группировки эвакуируются из Telegram в малоизвестный мессенджер SimpleX Chat

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: