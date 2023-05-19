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Fortis внедрила электронный архив «Этлас»

Компания Fortis (Москва), предоставляющая услуги архивного хранения документов, использует для работы со складом бумажных оригиналов электронный архив «Этлас» версии 6.6 в комплектации «Про».

Компания Fortis развивает одну из востребованных в Москве услуг – архивное хранение документов. Базой для обработки и хранения документов служит складской комплекс, расположенный недалеко от Третьего транспортного кольца в Москве. Удобное транспортное расположение даёт компании возможность в кратчайшие сроки выполнять заявки на выдачу документов из архива.

Кроме услуги хранения, специалисты Fortis выполняют для своих клиентов экспертизу документов, переплёт, уничтожение документов по истечении срока их хранения, передачу документов в Государственный архив.

Учёт хранящихся на складе документов, быстрый поиск нужных и предоставление к ним доступа — ключевые компетенции, необходимые для успешной деятельности в архивном бизнесе. Электронные архивы позволяют решать все эти задачи.

Специалисты Fortis остановили свой выбор на программном обеспечении «Этлас». Оно позволяет работать не только с электронными документами любых форматах, но и со складом бумажных оригиналов, что для целей Fortis особенно важно.

Эта функция реализуется с помощью подключаемого модуля «Архивное дело». Он позволяет вести учёт дел и коробов с делами, контролировать их хранение на складе, работать со сдаточными описями и запросами на выдачу и полностью автоматизировать процесс архивного обслуживания сторонних контрагентов.

Также функциональные возможности электронного архива «Этлас» версии 6.6 были дополнительно расширены для нужд компании Fortis с помощью модулей «Работа со штрих-кодами» и «Автораспознавание атрибутов».

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Использование штрихкодов существенно ускоряет идентификацию бумажных копий документов в системе. В свою очередь, модуль «Автораспознавание атрибутов» ориентирован на массовый скоростной ввод документов как из набора отсканированных изображений на локальном диске, так и непосредственно со сканера с автоподачей.

Специалисты «Этлас» обследовали текущий документооборот компании Fortis, получили информацию о типах документов, пользователей, справочников и т.п. Это позволило сформулировать подробное техническое задание и согласовать с заказчиком перечень предварительных настроек. Внедрение системы специалисты Fortis произвели своими силами.

После установки программного обеспечения была произведена его подготовка к эксплуатации: в систему заведены пользователи и сформированы группы пользователей, настроены права доступа; сформированы структура хранения документов и справочный аппарат архива; настроены карточки документов и их автоматическое атрибутирование; подготовлены шаблоны документов.

Специалисты технической поддержки «Этлас» проинструктировали сотрудников заказчика, рассказали им о приёмах эффективной работы с системой. С новым программным обеспечением работа архива стала эффективней, при этом клиенты компании Fortis получили возможность работать со своими документами напрямую.

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