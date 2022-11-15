Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России

Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж телевизора Realme Smart TV 32 и медиаплеера Realme 4K Smart Google TV Stick. Новинки призваны расширить присутствие компании на российском рынке Smart TV, начавшееся в августе 2022 г. с презентации флагманской модели телевизора с технологией экрана SLED. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Новый телевизор Realme добавляет диагональ 32 дюйма к линейке уже запущенных Smart TV (55, 50и 43 дюйма).

Ключевой особенностью новинки является безрамочный LED-дисплей с яркостью до 400 нит, углом обзора до 178градусов и поддержкой HDR10, а также технологии улучшения картинки Chroma Boost. За звук отвечают четыре стереодинамика мощностью 24 Вт с Dolby Audio, а за производительность – 64-битный четырехъядерный процессор Mediatek с памятью 1 ГБ + 8 ГБ. Новинка – сертифицированный Android TV с встроенным «Google Ассистентом», поддержкой Chromecast и доступом к тысячам часов контента с ИВИ, Amediateka, YouTube и других сервисов.

Realme Smart TV 32

Телевизор уже доступен к покупке в черном цвете по цене от 16 990 руб.

C новым устройством Realme Smart TV Stick пользователи смогут наслаждаться Smart TV практически на любом ТВ. Компактный размер Realme Smart TV Stick в несколько раз меньше традиционной ТВ-приставки, что позволяет идеально замаскировать его на задней панели телевизора. При этом в компактном корпусе скрыта большая производительность – медиаплеер оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A35 с большим объемом памяти – 2+8 ГБ, для обеспечения высококачественного изображения и плавной работы. В наличии поддержка 4Кр60, HDR10+ и HDMI 2.1.

Realme Smart TV Stick

В Realme Smart TV Stick встроено множество развлекательных платформ, включая музыку, видео и игры, чтобы предоставить полный спектр развлечений. Устройство поддерживает встроенный «Google Ассистент», Chromecast, в наличии и Bluetooth пульт с голосовым управлением, благодаря встроенному микрофону можно быстро получить доступ к голосовому помощнику. Также Realme Smart TV Stick совместим со всеми пультами дистанционного управления Realme Smart TV.

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Новинка уже доступна к покупке в черном цвете по цене от 4 999 руб.

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Realme — глобальный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.