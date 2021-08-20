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«Вконтакте» объявила о перезапуске своей видеоплатформы

«Вконтакте» объявила о перезапуске видеоплатформы — в составе обновлений ряд новых технологий. Собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции, и обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Обновления коснулись и качества картинки. Теперь пользователям доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay. Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии «Вконтакте». Технология Chromecast позволяет транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора. С помощью AirPlay пользователи iPhone, iPad или Mac смогут смотреть на экране телевизора видео со своих девайсов с использованием Apple TV или стороннего устройства с поддержкой AirPlay.

Видеоролики высокого качества занимают больше места, поэтому «Видео Вконтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжёлых» файлов размером до 256 ГБ. Это откроет широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов, а также обладателей цифровых камер сверхвысокой чёткости.

Отдельное внимание команда «Видео Вконтакте» уделила адаптивности технологии видеостриминга — в настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель сможет при желании переключаться. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества, её задача — адаптироваться под характеристики устройства и скорость интернет-соединения, выбрать максимально возможное качество персонально для зрителя и обеспечить лучший пользовательский опыт во время просмотра видео и прямых трансляций.

Ещё одной долгожданной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture — он позволит, не прерывая просмотр видео или прямого эфира, продолжить навигацию в мобильном приложении «Вконтакте» на iOS и Android или в других приложениях на смартфоне. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно — для этой функции реализована новая кнопка.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group, сказал: «Мы видим стабильный рост потребления видеоконтента нашими пользователями, поэтому делаем просмотр видео не только удобным, но и доступным в лучшем качестве в любых сетях и на любых устройствах. Мы полностью перезапустили видеоплатформу: сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента. Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем ещё несколько крупных нововведений».

Ранее «Вконтакте» объявила, что разрешение 4К появится в групповых видеозвонках: пользователи смогут демонстрировать экран в сверхвысоком качестве. Функция уже доступна в приложении для iOS, а затем появится на остальных платформах и во всех продуктах Mail.ru Group, которые используют технологии единых звонков.

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